Detenido el conductor de un camión con mercancías peligrosas tras volcar y cuadriplicar la tasa de alcohol

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión que transportaba mercancías peligrosas (líquidos inflamables y corrosivos) tras cuadruplicar la tasa de alcoholemia y por estar implicado en un siniestro vial.

Los hechos, como ha señalado la Benemérita, ocurrieron a las 14:15 horas del 3 de octubre de 2025 en el kilómetro 242,450 de la N-122, dentro del término municipal de Langa de Duero.

Fue entonces cuando se recibió aviso del Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de la salida de vía y posterior vuelco por parte de un camión que transportaba mercancías peligrosas.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Benemérita del Destacamento de Tráfico de Soria y un equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Tasa de alcohol

En el lugar en el que se produjo el siniestro vial, se realizaron las pruebas de alcoholemia al conductor, que resultó ileso, pero que arrojó tasas de 0,62 y 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado.

Por tanto, cuadruplicaba las tasas permitidas al ser de 0,15 mg/l para los vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos, siendo detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Las diligencias, instruidas y el conductor, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Burgo de Osma, en Soria.

Penas de prisión

Cabe resaltar que el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas puede conllevar una pena de prisión que oscila entre los tres a los seis meses o una multa de seis a doce meses.

También con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En España se ha detectado un aumento del número de accidentes con víctimas en los que hay presencia de alcohol en los conductores en los últimos cinco años. De los 937 conductores fallecidos y sometidos a autopsia y análisis toxicológico durante el año 2024, el 48,2 % dieron positivo en alcohol, droga de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación.