Abre una importante fábrica de croquetas y churros en Soria: de 14.000 metros y creará 80 empleos

La nueva fábrica de Maheso que abrirá sus puertas en Soria Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La marca Maheso, líder en soluciones de alimentación e ingredientes y platos preparados para el mercado, tanto nacional, como internacional, avanza en la construcción de su nueva planta en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray en Soria.

Como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, las instalaciones estarán operativas en mayo de 2026 y la compañía ha destinado más de 13 millones de euros en la fábrica. Valor que incluye la construcción, las instalaciones y la maquinaria, dentro de los 20 millones que están previstos para 2025.

En conjunto, la inversión total alcanzará los 40 millones de euros. En una fábrica que contará con un total de 14.000 metros cuadrados de superficie y que va a convertirse en “una de las piezas clave de la estrategia industrial de Maheso”.

Todo con el fin de duplicar su “capacidad productiva consolidando su liderazgo en el mercado español y reforzando también su expansión internacional con especial foco en los mercados de Europa y Estados Unidos.

Cabe destacar, hablando de las instalaciones, que ya cuentan con los cimientos, los muros, pilares y la cubierta. También que se ha finalizado ya la instalación de la cámara frigorífica de materias primas.

A finales de este año está previsto que se finalice toda la estructura de la obra y las instalaciones de luz y gas. Además, la compañía ya ha empezado a comprar maquinaria para poder producir en el futuro.

Características de la nueva planta

La nueva planta de Maheso estará equipada con tecnología de última generación que optimizará procesos productivos con el objetivo de ofrecer soluciones convenientes, rápidas de preparar y de calidad tanto para el consumidor final como para el canal Horeca, sin comprometer la experiencia gastronómica en términos de sabor y textura.

Entre las innovaciones más destacadas, la planta permitirá aplicar rebozados con estructuras mejoradas, lo que reduce la absorción de aceite y aumenta la sensación crujiente en los productos.

Esta novedad tecnológica representa una mejora sustancial en la eficiencia de los procesos y la calidad final de los alimentos, posicionando a la compañía con una ventaja competitiva en el sector.

Crecimiento empresarial e impulso territorial

El desembarco de Maheso en el PEMA no solo impulsará el crecimiento de la compañía, sino que supondrá un motor de dinamización económica y social en Castilla y León, generando empleo en la región con la contratación de unos 80 trabajadores en los próximos 4 años.

Con la inauguración de la nueva fábrica, prevista para mayo de 2026, arrancará la primera fase del proyecto con una primera línea de productos, snacks vegetales, quesos y churros, con especial foco en formatos aptos para horno y airfryer, una capacidad de producción de 2.500 toneladas anuales y una plantilla inicial de 40 trabajadores.

En 2027 dará inicio la segunda fase durante la cual se duplicará la capacidad productiva de las instalaciones introduciendo una segunda línea de producción, precocinados cárnicos y otras soluciones de alimentación, llegando a las 5.000 toneladas.

Talento local en Soria

Maheso ya está ampliando su equipo con nuevos perfiles técnicos en las áreas de gestión productiva, aseguramiento de la calidad y mantenimiento, que ya se están formando en la sede de la compañía, en Montcada i Reixac (Barcelona) con los estándares de la compañía, los procesos clave y la cultura empresarial, y su formación se extenderá hasta finales de año.

Además, a estos profesionales también se incorporarán nuevos perfiles en octubre, que empezarán también su formación.

Este equipo se incorporará en Garray a principios de 2026 para dar soporte a la fase de instalación y garantizar el arranque de la nueva planta. Además, la compañía está en búsqueda activa de talento y, paralelamente, acaba de abrir un proceso de selección de personal, buscando perfiles de producción, un paso clave para consolidar un equipo comprometido, capacitado y alineado con los valores de Maheso.

planta de Garray forma parte del Plan Estratégico 2030 de Maheso, que contempla una inversión total de 75 millones de euros en toda el área industrial y tecnológica en España y persigue superar los 300 millones de facturación en 2030.

Sobre la marca

Ubicada en Montcada i Reixac (Barcelona) Maheso es una compañía líder en soluciones de alimentación para el mercado nacional e internacional.

El grupo está especializado y es fabricante de productos refrigerados y congelados. Entre ellos croquetas o churros.

Cuenta con una plantilla de más de 700 personas y está presente en más de 35 países. Con una facturación de 159M€ en 2024, el grupo se marca el objetivo de superar los 300M€ en 2030, gracias a la internacionalización y al crecimiento orgánico e inorgánico.