Un incendio en la provincia de Soria corta durante dos horas la línea del AVE Madrid-Barcelona

Un incendio declarado este viernes en Benamira, pedanía de Medinaceli (Soria), obligó a interrumpir durante dos horas la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El fuego, originado poco antes de las 14:00 horas por causas vinculadas al tráfico ferroviario, afectó al tramo comprendido entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

Para garantizar la seguridad, fue necesario cortar la tensión en esta línea de ancho estándar. La Junta de Castilla y León dio por controlado el incendio a las 15:38 horas, aunque Adif no restableció el servicio hasta después de las 16:00, una vez revisada la infraestructura.

Renfe anunció que facilitaría cambios y anulaciones sin coste a los viajeros afectados, ya que este corredor ferroviario comunica no solo Madrid y Barcelona, sino también Logroño y Pamplona.

En las labores de extinción participaron dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra, tres autobombas y un medio aéreo, según datos del portal Inforcyl. Aunque inicialmente no se descartó declarar el incendio de gravedad 2 debido a su proximidad a la línea ferroviaria, finalmente se considera controlado.