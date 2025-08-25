Seis heridos tras un choque entre turismos en la N-122 a su paso por un pueblo de Soria
Cinco son mujeres y un hombre. Han sido trasladados al hospital de la capital soriana.
Seis personas han resultado heridas en la mañana de este lunes, 25 de agosto, tras un choque por alcance entre dos turismos en la N-122, concretamente en el kilómetro 124 y dentro del término municipal de Villar del Campo, en la provincia de Soria, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido a las 13:34 horas de la mañana y el alertante pedía asistencia, en un principio para tres heridos leves.
Finalmente, miembros de Sacyl han trasladado en varias ambulancias de soporte vital básico a un total de seis personas al Hospital de Soria.
Se trata de cinco mujeres de 64, 67, 19, 25 y 26 años, y un hombre de 64 años.