Seis heridos tras un choque entre turismos en la N-122 a su paso por un pueblo de Soria

Seis personas han resultado heridas en la mañana de este lunes, 25 de agosto, tras un choque por alcance entre dos turismos en la N-122, concretamente en el kilómetro 124 y dentro del término municipal de Villar del Campo, en la provincia de Soria, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 13:34 horas de la mañana y el alertante pedía asistencia, en un principio para tres heridos leves.

Finalmente, miembros de Sacyl han trasladado en varias ambulancias de soporte vital básico a un total de seis personas al Hospital de Soria.

Se trata de cinco mujeres de 64, 67, 19, 25 y 26 años, y un hombre de 64 años.