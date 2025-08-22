Sorprenden a una pareja cazando ilegalmente a un ciervo en las fiestas del pueblo: podría caer una multa de 10.000 euros

La Guardia Civil investiga una persona por matar un ciervo macho en época de veda GC

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almazán ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna tras abatir, decapitar y transportar el trofeo de un venado en época de veda en la localidad soriana de Las Fraguas.

Además, tanto él como su acompañante han sido denunciados por varias infracciones administrativas en materia de caza.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, durante las fiestas patronales del municipio, cuando varios vecinos sorprendieron a una pareja en una furgoneta presuntamente cazando en el interior del coto. Tras ser descubiertos, abandonaron la zona sin ser identificados, por lo que se alertó a la Guardia Civil.

La patrulla del Seprona localizó posteriormente el vehículo e identificó a los dos ocupantes, un hombre y una mujer, hallando en su interior pruebas que los relacionaban con la caza ilegal.

El investigado podría enfrentarse a una multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para cazar de dos a cinco años, según lo previsto en el artículo 335 del Código Penal.

A ello se suman las sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León, que podrían alcanzar hasta 10.000 euros para cada uno, la retirada de la licencia de caza durante uno a tres años y una indemnización al coto de 5.000 euros.