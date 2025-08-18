Tres heridas, entre ellas dos niñas de dos y ocho años, en un accidente de tráfico en la provincia de Soria

Una mujer de 35 años y dos niñas de dos y ocho han resultado heridas en un accidente de tráfico en la provincia de Soria.

Según informa el 112 Castilla y León, sobre las 01:15 horas de este lunes la sala de operaciones recibió varias llamadas a través de las cuales se alertó del accidente de un turismo en el kilómetro 69 de la CL-116, a la altura de Alentisque, y de que, a consecuencia del mismo, al menos una menor se había golpeado.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil y personal sanitario del centro de salud de Almazán junto a dos ambulancias de soporte vital básico.

Nada más llegar, los servicios sanitarios atendieron a tres mujeres, que finalmente fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de Santa Bárbara.