Momentos de tensión en el embalse de la Cuerda del Pozo por un desaparecido: "Había ido con un grupo y sólo faltaba él"

La Guardia Civil ha comunicado que el hombre de 62 años desaparecido mientras nadaba en el embalse de la Cuerda del Pozo, en el término municipal de Molinos de Duero (Soria), ha llegado a nado al mebarcadero y se encuentra en perfecto estado.

La voz de alarma se dio a las 18:58 horas, cuando una llamada al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León alertó de que el varón no regresaba con el resto del grupo.

Según el aviso recibido, el desaparecido había accedido al agua junto a otras personas, pero al salir no se le localizaba. "Había ido a nadar con un grupo y sólo faltaba él", indicaron al centro de emergencias.

Pero en apenas hora y media, el varón regresó por sus propios medios sano y salvo.