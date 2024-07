La playa fluvial más espectacular de Soria: un lugar ideal para refrescarse y tomar el sol en un entorno único y rodeado de naturaleza

Los castellanos y leoneses no necesitan irse muy lejos para disfrutar de una jornada playera en toda regla. De hecho, ni siquiera tienen que salir de la Comunidad, ya que esta alberga varias playas fluviales en las que se puede hacer exactamente lo mismo que en las zonas de costa: tomar el sol en la arena, refrescarse con un buen chapuzón, divertirse con atracciones de agua como patinetes, canoas o incluso hinchables XXL, y, en algunos casos, hasta tomarse algo en un chiringuito.

De entre todas ellas, hay una que cobra especial relevancia, fundamentalmente, por el tamaño de las zonas de agua, arena y recreativa que alberga. Se encuentra en la provincia de Soria, a unos 35 kilómetros de la capital y no es otra que Playa Pita, un paraíso rodeado de montañas, cuidados pinares, riachuelos y robledales, situado en una zona concreta del Embalse de La Cuerda del Pozo.

Cabe destacar que, tal y como recoge el libro 'El sauce llorón' del periodista Luis Pita, el origen de esta playa de interior se remonta a 1954, cuando su padre y el entonces director del Instituto Nacional de Previsión, Ramón Pita, decidió instalarse un verano y con una tienda de campaña en la orilla de lo que hoy se conoce como Playa Pita.

Zona de agua de la Playa Pita en Soria Ayuntamiento de Soria

Se convirtió en un habitual de la zona, ya que cada verano se trasladaba a este mágico lugar junto a su familia, y llegó un momento en el que quiso compartir este gran descubrimiento con amigos y vecinos, consiguiendo que el boca a boca acercase a cada vez más personas a este rincón de la Castilla profunda, que permite a los castellanos y leoneses disfrutar del verano sin necesidad de realizar grandes desplazamientos y de una manera muy económica.

Suele estar muy concurrido en los meses de julio y agosto por familias, grupos de amigos y parejas que se trasladan a la zona para disfrutar de jornadas intensivas marcadas por el ocio, el relax y la diversión. Allí se bañan en aguas del río Duero, toman el sol, pasean, montan en barcas e hidropedales en alquiler, practican deportes acuáticos y hasta aprovechan para comer e incluso merendar.

Zona de agua, arena, baños y aparcamientos de Playa Pita Ayuntamiento de Soria

Porque Playa Pita, además de zona de agua y arena, también cuenta con 77 mesas-merendero, 16 fuentes de agua potable, diferentes zonas de aparcamiento, baños públicos y hasta zona de columpios para niños. A todo ello se suman varios senderos y rutas con vistas excepcionales. En definitiva, un paraje que ofrece todo tipo de comodidades y servicios para hacer de cada visita una experiencia perfecta en un entorno único, idílico y rodeado de mucha naturaleza, que invita a la relajación y al disfrute durante la época estival.

Hasta hace un año, también tenía un chiringuito. Si bien, este sufrió un devastador incendio el pasado verano, que lo dejó completamente calcinado.

El plan favorito de la gran mayoría de españoles durante esta época del año no es otro que ir a la playa, pero, dado que por unas razones u otras, no todo el mundo puede hacerlo y quienes sí, no el tiempo que les gustaría, un muy buen plan es visitar esta maravillosa playa de Soria, y más ahora que el calor ya empieza a apretar en una buena parte de Castilla y León. Sin duda, un auténtico paraíso en el que disfrutar de una fantástica jornada playera.