Impide, pistola en mano, salir de casa a su pareja y después amenaza con suicidarse si ella le abandonaba

Agentes de la Guardia civil de Covaleda proceden a la detención de un hombre, vecino de la propia localidad soriana, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar (Violencia de Genero). Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles 22 de noviembre, cuando una pareja que se encontraba en trámite de separación comienzan una discusión. El hombre impidió a su pareja salir del domicilio, mientras que portaba un arma de fuego, amenazando con quitarse la vida si ella abandonaba el domicilio familiar.

La víctima contactó con el C.O.S (Centro Operativo de Servicio) de la Guardia Civil. Los agentes que le atendieron consiguieron disminuir la tensión de la situación, consiguiendo entablar conversación con ambos. Simultáneamente otros agentes se dirigieron al lugar rápidamente, finalizando con la detención del autor

La víctima no sufrió ninguna lesión, ni temió por su vida en ningún momento, y no quiso presentar denuncia por los hechos. En este tipo de situaciones la Guardia Civil aplica el Protocolo Cero contra la violencia de género, aunque no haya denuncia, actuando para garantizar la seguridad de las víctimas.

El este caso el autor fue condenado a una orden de alejamiento de 300 metros de la víctima.

