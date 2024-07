La expresión popular que se dice en Soria y quizá nunca habías oído

El castellano es un idioma, una lengua romance, derivada del latín vulgar, que pertenece a la subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo. Es la principal lengua en España y 19 países americanos, por lo que posee una gran riqueza.

En Castilla y León, cuna por antonomasia del castellano mejor hablado -eso se dice popularmente-, contamos con muchos vocablos que, fuera de nuestra región no son comprendidos.

Aunque bien es cierto que la riqueza del castellano se nota cuando recorres sus calles y, no en todas se habla igual. Un vallisoletano puede que no entienda expresiones de un leonés y un palentino puede que mire extrañado a un burgalés cuando usa su particular jerga.

Lo mismo ocurre con los habitantes de Soria, que tienen en su vocabulario particular expresiones que, sino eres de allí, te tocará preguntar por su significado, ya que a parte de que el Estado dispone de cuatro lenguas oficiales, hay que tener en cuenta que cada zona tiene sus propias palabras y frases que descolocan a todo aquel turista que se acerca hasta sus tierras.

Y, aunque tú, como soriano o soriana que lees estas líneas no seas consciente, todos los que se acercan a la provincia, seguro que más de una vez se han quedado extrañados con alguna frase que haya salido por las bocas de los locales. ‘¿Qué vida?’, preguntan al saludar.

Y, aunque para el soriano de a pie puede resultar de lo más lógico, para el que es de fuera es una pregunta un poco… peculiar. Luego está eso de llamar ‘fino’ o ‘fina’ a alguien, lo que equivaldría a un ‘figura’, o que el sol ‘ofenda’ en verano, que es que cuando el sol deslumbra y molesta, hasta tal punto que casi ni poder ver.

Y si hablamos del tiempo, no pueden faltar los ‘pices’ que son los copos que caen de nieve, una nieve que ‘se regala’ para expresar que se hace líquida. Y cuidado con las zonas de hielo, si escuchas ‘esbaradizos’ es que te puedes resbalar por la zona por la que caminas. Y hablando de andar ¿Subes para arriba o bajas para abajo? Obvio ¿no? Pues es una expresión muy soriana.

Y ahora, vamos a vestirnos para ir de pinchos. Como hace bueno, nos ponemos una ‘pantaloneta’, vamos, un pantalón corto de deporte y nos preparamos para ir a por ‘migueles’, unos hongos, pero sin ‘atrochar’ por el camino, que eso de atajar no va con nosotros.

Y si por el camino alguien te suelta un ‘Ay… mante, ¿cómo estás?’ responde que estás bien ‘majo’ y que no prepare ningún ‘salchucho’ por el camino, para los que no somos de la tierra, un estropicio.

Esta es solo una muestra del original vocabulario utilizado por los habitantes de esta tierra. Existen muchos más términos de uso común, especialmente en el mundo rural, y puede que alguno se escuche en algún otro punto de Castilla y León, pero como se suele decir coloquialmente, son todos los que están y están todos los que son.