La cooperativa que proyecta en Soria la mayor macrogranja de Europa denuncia a Greenpeace

La Cooperativa Valle de Odieta S.C.L., promotora de la faraónica macrogranja de 23.520 vacas proyectada en Noviercas (Soria), ha interpuesto una demanda contra Luís Ferreirim, el responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España. La empresa alega que Luís Ferreirim ha proferido declaraciones “falsas”, “calumniosas e injuriosas” que afectan a su honor, reputación y negocio y exigen que éste se retracte en los mismos medios donde se ha manifestado, a saber, redes sociales, medios de comunicación y la página web de la organización ecologista. Para ello, se ha citado a Luís Ferreirim a un acto de conciliación que tendrá lugar en el Juzgado de 1ª instancia nº 49 de Madrid, mañana, 15 de junio, a las 10:00h.

“A medida que crece el rechazo social a las macrogranjas y se pone en evidencia que son un auténtico atentado contra el medioambiente y el bienestar de los animales, crece también la persecución contra las personas que alzamos la voz contra el destructivo modelo de ganadería industrial”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Valle de Odieta no me callará ni me intimidará con la persecución que ha empezado contra mí. Es más, esto me da más fuerza para seguir. Sé que estoy haciendo lo correcto denunciando cómo la ganadería industrial está destruyendo el planeta. Y no estoy solo en esto.” concluye Ferreirim, en un comunicado de prensa recogido por este medio.



En la demanda de Valle de Odieta S.C.L. contra Luís Ferreirim se manifiesta que éste publicó diversos mensajes en su cuenta de Twitter atribuyendo comportamientos a la empresa como “vertidos, mal cuidado de los animales, recetas sin prescripción y mutilaciones”. Pero esta información es totalmente veraz y está fundamentada por documentos oficiales de los expedientes sancionadores abiertos contra la empresa y enviados, ante solicitud oficial, a Greenpeace España por el Gobierno de Navarra.

La Asociación Hacendera y Greenpeace, con el respaldo de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, han organizado una jornada que tendrá lugar el próximo 25 de junio en Noviercas (Soria), para mostrar el "rechazo público" a la macrogranja que Valle de Odieta S.C.L. pretende instalar allí y pedir una moratoria a la ganadería industrial en Castilla y León.

