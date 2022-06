Massa Mater, pan sin gluten y reposado desde Ágreda a toda España

Ágreda suma desde hace varios meses cuatro nuevos emprendedores. Clara Escribano, Cosme Cacho, Juan Carlos Menéndez y Pamela Picatoste han conformado la empresa Massa Mater que comercializa productos sin gluten, con masa madre y granos cien por cien germinados. La empresa vende desde el obrador agredeño a domicilio el pan “reposado” y ha conseguido comercializarlo también en algunos restaurantes especializados.

Clara Escribano subraya que la idea de montar la empresa nació por “necesidad”, no por celiaquía sino por alergia a los cereales de un familiar. En la localidad no había ningún establecimiento para comprar este producto y aunque había obradores abiertos en España no “estaban a su alcance alcance”.

La empresaria decidió elaborar el pan sin gluten en casa y realizó un curso en la ‘Escuela del Espíritu del Bosque, una empresa referente internacional en panadería y repostería sin gluten que enseña a elaborar este pan “Me apunte a un curso y conocimos a Juan Carlos y Pamela que, además, asesoraban para abrir obradores”, indica.

Los cuatro se embarcaron en la aventura empresarial de poner en marcha en la comarca industrial del Moncayo un obrador con dos líneas de producto. Por un lado, Massa Mater ofrece un pan único, sin gluten y de calidad y otro pan con granos cien por cien germinados, también elaborado con masa madre, que tiene “valores nutricionales más altos y es más digestivo” .

En este último caso se ofrece pan con el grano sarraceno, la quinoa (roja, blanca y negra), el arroz (rojo, blanco y negro) y lenteja castellana. El grano se germina en el propio obrador, para ello se moja, con lo que se activa el proceso de germinación del grano, lo que le da un gran valor nutricional. Después se deshidrata y se convierte en harina para posteriormente elaborar el pan.

La segunda línea de producto es la repostería de la que se encarga Juan Carlos Menéndez. En cuanto a los productos, hay una amplia variedad: chapata 100 por cien sarraceno germinado, pan campechano, pan fitnnes, pan multigerminados, panecillos de quinoas, basse de pizzas, barra tradicional, hogaza gallega, batard extra tierno, pan de hamburguesa, molletes o dulces como croissant, media noche, palmerita y donuts.

El estudio de mercado para conocer la viabilidad de la empresa determinó que el proyecto es viable porque se calcula que el uno por ciento de la población española es alérgica al gluten. Además, los nutricionistas y dietistas recomiendan comer este tipo de pan al ser más digestivo.

El obrador no cuenta con tiendas físicas y trabaja con pedidos a domicilio. Actualmente trabaja bajo demanda y contabiliza alrededor de 60 pedidos semanales. Los martes y domingos cierran los pedidos. Los lunes y los miércoles hornean los productos y los martes y los jueves están en los hogares de toda España o en los puntos de recogida habilitados. “En Madrid tenemos dos puntos de venta”, apunta.

Los productos más demandados suelen ser las hogazas, chapatas, croissant o molletes. Los pedidos llegan desde toda España, aunque Madrid es uno de los potenciales clientes, igual que en el propio obrador de Ágreda.

Cortando y pesando trozos de masa (con masa madre y un mínimo de doce horas de fermentación) Massa Mater se abre camino a vender pan y repostería funcional por todo España. Además ya piensan en lanzar nuevos productos como la empanada o de galletas sin azúcares añadidos con el germinado.

Una de las principales dudas de pedir productos de una obrador a domicilio es la conservación de los productos, algo que está garantizado ya que los panes integrales aguantan durante varios días. Aún así, desde Massa Mater aconsejan congelar el pan para varios días, ya que “hay familias en las que solo hay un consumidor de este tipo de productos”.

