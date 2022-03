La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León denuncia las carencias del servicio de protección de Soria

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León ha denunciado este sábado las carencias del servicio de protección de Soria. La agrupación asegura que con más inversión podrían evitarse tragedias como la del fallecimiento de un hombre en el municipio San Felices en un incendio el pasado 28 de febrero. "Compartimos la impotencia, como profesionales, puesta de manifiesto por nuestros compañeros del SPEIS de Diputación de Soria, qué se preguntan y nos preguntamos…¿hubiera tenido otro desenlace si hubiéramos salido 15 minutos antes?", se preguntan en su comunicado.

En este escrito, la plataforma alerta de la necesidad de reducir el tiempo de respuesta ante los incendios como medida para evitar víctimas mortales en estos. "Nosotros como profesionales, tampoco entendemos la situación, reducir el tiempo de respuesta es absolutamente imprescindible para reducir, el riesgo vital para las personas (especialmente en los accidentes de tráfico con atrapados) pero también para la reducción de pérdidas en todos los siniestros", aseguran. Además, recalcan que "lo que la diputación se ahorra escatimando en Bomberos, los pagan con creces los ciudadanos a los que no se protege".

Para la plataforma, es "imprescindible" que existan "guardias presenciales" los 365 días al año en al menos las zonas de Almazán, Moncayo y la Ribera y "crear nuevos parques para cubrir el resto de la provincia". "Por muy rápido que nuestros compañeros, se vistan en casa de madrugada, son muchos minutos, en los que un conato de incendio, pase a ser un incendio desarrollado, en el que solo podrá plantearse una estrategia

defensiva", afirman. Además, denuncia que la Diputación de Soria hace trabajar a los voluntarios de extinción de incendios como bomberos profesionales. "La ley lo deja claro, son colaboradores y las administraciones no se pueden valer de ellos para suplir las labores que tienen que realizarse por los profesionales. La Plataforma de Bomberos Profesionales, lo ha denunciado con esta, unas mil veces", aseguran en el escrito.

En el comunicado, reclaman que la Diputación de Soria refuerce la plantilla "con Bomberos Profesionales, agentes de la autoridad, que desarrollen su trabajo en guardias presenciales, garantizando un tiempo de respuesta, siempre mejorable sea admisible, mucho menor que el actual, que no garantiza una atención de calidad".

Además, consideran que el Plan Sectorial de los Servicio de Extinción de Incendios es "muy escaso" y que "no se cumple en la provincia de Soria". "La excusa del dinero no vale, en este país y en esta comunidad hay ejemplo de buenos servicios, que cumplen las leyes, con presupuesto ajustado y razonable", recuerdan. Y lanzan un duro mensaje de protesta a las autoridades: "dejen ustedes de jugar con nuestras vidas y los bienes de las personas que viven o transitan por nuestra Comunidad".

