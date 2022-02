El toreo de un recortador

Fue un placer descolgar el teléfono y que Jorge Muñoz, conocido como “Muni” en el mundo del toro, accediera a dedicarme una tarde de su apretada agenda. Me habían puesto en antecedentes que además de ejercer como sanitario, la vida le había abierto las puertas a cumplir su sueño.

Nos cuenta que por encima de cualquier cosa es aficionado taurino viviendo con intensidad festejos de cualquier índole relacionados con nuestra Tauromaquia.

Desde bien pequeño, de la mano de su padre y en contacto constante con los festejos de su tierra natal soriana, disfruta de vaquillas, encierros, capeas y siempre cercano al festejo popular, siente especial inquietud por el mundo de los recortadores del cual participa desde una edad temprana.

¿Qué empresas te han ayudado y ayudan actualmente a cumplir ese sueño de ser recortador?

Han sido varias las empresas que puedo nombrar y agradecer que hayan contado conmigo como Toropasión la cual me ha incluido en la organización de sus concursos, pero además me gustaría destacar que en Soria la empresa de Tauroemoción, adjudicataria durante varios años de nuestra plaza, me ha tratado muy bien siempre, poniéndome en carteles incluso en zonas de Madrid y en Burgos.

Expresa además y con especial cariño que siempre ha contado con el apoyo de peñas y asociaciones de Soria, así como de gente profesional del mundo del toro de su tierra con los que comenzó a vivir y compartir las raíces de su trayectoria.

¿Por qué decides inclinarte a ser recortador y no a torear?

Siendo recortador se es más libre. Haciendo esto me siento igual de torero tanto el día que recorto como el día que no lo hago. Hay días en los que se torea y tienes que pasar miedo y el miedo es el precio que tienes que pagar para sentirte torero.

Yo me siento muy torero en el día a día. Es algo que a nivel personal me ha ayudado para afrontar decisiones en la vida. Esta faceta me hace ser de una manera especial en todos los sentidos.

¿Cómo ves en la actualidad el festejo popular?

Creo que soplan vientos favorables incluidos para la Tauromaquia en general. Hay más afición que años atrás y se percibe gente más joven en las plazas. Creo que las empresas le han dado otro enfoque a la organización de

espectáculos y las redes sociales están beneficiando a la publicidad pudiéndose vender mejor y teniendo un impacto más positivo.

Hacemos un cambio de tercio y expone Jorge la manera de enfrentarse a las distintas hechuras de cada ganadería y yo me siento al otro lado y desde la barrera, y enfoco ese momento con la posible impotencia de no poder reaccionar a tiempo y no poder dirigir esa embestida con un quiebro.

¿Qué sientes cuando se abre la puerta de toriles y es tu propio cuerpo el que se enfrenta sin ningún “trasto” en las manos?

En ese momento se hace un largo silencio y a “Muni” le cuesta afrontar esta pregunta.

“No se qué decirte”, me confiesa.

Se piensan muchas cosas en ese momento. Es cuando más miedo paso y el de mayor incertidumbre. Cuando ha salido de allí te concentras “en lo tuyo” y el miedo disminuye porque ya tienes conocimiento de lo que tienes delante.

¿Consideras necesario algún cambio con respecto a la homogeneidad de las reses?

En Castilla y León se sueltan según lo reglamentado utreros pero con características similares en cabeza y hechuras de un cuatreño o cinqueño que se pueden considerar toros. En otras comunidades con otra legislación he llegado a recortar toros de seiscientos kilos.

¿Cuáles son tus propósitos para este año?

Independientemente de la propuesta que me hagan quiero quedarme con la satisfacción de haberme quedado tranquilo conmigo mismo sea donde sea y haberlo hecho bien.

Me gustaría participar en la “Liga del corte puro” de Castilla y León porque representa la suerte que yo realizo. Es una liga nacional y Toropasión es quien lo realiza juntando a recortadores de toda España. Se realiza anualmente excepto estos dos años que hemos tenido de parón con la pandemia. Tengo toda la ilusión puesta en poder participar esta temporada.

¿Cómo te preparas para afrontar tus próximos compromisos?

Procuro siempre mantener una buena preparación física. Pero sobre todo mental porque creo que es fundamental para reaccionar ante cualquier situación improvisada que pueda venir.

Me gusta estar preparado para poder responder ante cualquier propuesta que a veces uno no espera de cualquier empresa.

“Muni” sonríe pensando en la vuelta a los ruedos.

Desde fuera y ahora que conozco algo más a Jorge Muñoz puedo “calar” ese autocontrol de las emociones enfocadas a la próxima cita con la afición.

Nos cuenta la proximidad de su primera fecha marcada en el calendario en la localidad burgalesa de Aranda de Duero y resalta la ayuda y compañía de quien ahora va de su mano apoyando su carrera profesional. Antiguo recortador, como él, Ander García, apuesta por nuestro paisano soriano y sin duda dirigirá “esa manera de andar” por el ruedo de estapasión.

Ojalá que todas las ilusiones puestas en este “veneno tan sano” como es el mundo de la Tauromaquia se hagan realidad en esta temporada de 2022.

¡Mucha suerte torero! ¡Nos vemos en las plazas!

