Entrega de los premios de la quina edición del Concurso de Imagen Digital de la Diputación de Segovia Diputación de Segovia

De la tierra al diseño: la Diputación de Segovia premia el compromiso visual con la alimentación sostenible

La Diputación de Segovia ha hecho entrega esta mañana de los premios de la quinta edición del Concurso Provincial de Imagen Digital 'Crea la portada del recetario de Alimentos de Segovia'.

Se trata de una iniciativa enmarcada en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de la institución provincial que busca promocionar los productos de cercanía a través de la creatividad y la comunicación visual.

La vicepresidenta y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha felicitado a las premiadas y ha destacado la importancia de este certamen para acercar los valores de la alimentación sostenible a la ciudadanía.

En este sentido, ha señalado que "la imagen es una herramienta muy poderosa para transmitir lo que somos y lo que nos identifica como provincia", añadiendo que, "a través de estos diseños ponemos en valor nuestros productos, nuestras tradiciones y el trabajo de quienes contribuyen cada día a mantener vivo nuestro medio rural".

El primer premio, dotado con 300 euros y un lote de productos de Alimentos de Segovia, ha recaído en Irene Ordóñez por su diseño 'El sabor de nuestra alma'.

La ilustración reúne algunos de los elementos más representativos de la despensa segoviana a través de una composición en la que destacan la oveja, vinculada a la producción de quesos; el cerdo, como representación del cochinillo y otros productos derivados; y las vacas, que evocan la producción de carne de ternera.

A estos elementos se suman el trigo, como símbolo de la tierra, el queso y los judiones de La Granja, que aportan textura y refuerzan la identidad gastronómica provincial.

La obra propone así un recorrido visual por el origen de los alimentos segovianos y por la relación entre el territorio, sus recursos y su tradición culinaria.

El segundo premio, dotado con 200 euros y otro lote de productos de Alimentos de Segovia, ha sido para Estefanía de la Calle por su obra 'El potencial de nuestra tierra'.

Se trata de una composición fotográfica en la que la silueta de la provincia se construye a partir de una selección de productos agroalimentarios representativos del territorio, como el vino, los huevos, las legumbres, los embutidos, el pan y el queso.

La propuesta pone el foco en la diversidad y riqueza de la despensa segoviana y reivindica el papel de los productos de proximidad, la tradición y el trabajo de productores y elaboradores locales como elementos fundamentales para el desarrollo sostenible del medio rural.

Rodríguez ha subrayado que "las dos obras premiadas, desde enfoques creativos muy diferentes, comparten una misma idea: la riqueza de Segovia está estrechamente ligada a su tierra, a sus alimentos y a las personas que los producen y elaboran".

"Reconocer ese vínculo es también una forma de apoyar al sector agroalimentario y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos", ha apuntado.

A través de esta iniciativa, la Diputación busca implicar a la ciudadanía en la difusión de hábitos alimentarios saludables y responsables, así como reforzar el vínculo entre el consumo de productos locales y el desarrollo rural.

La institución provincial continúa impulsando, a través de Alimentos de Segovia y de su Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable, iniciativas que contribuyen a visibilizar la calidad y diversidad de los alimentos producidos y elaborados en la provincia.

Y también a apoyar al tejido agroalimentario local y fomentar un modelo de consumo más consciente y comprometido con el territorio.