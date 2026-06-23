Segovia también tiene su Versalles, su Provenza y su Laponia: así es la nueva campaña de la Diputación

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la presentación de la nueva campaña turística de la Institución Provincial, este martes

"Tenemos el mundo mucho más cerca de lo que nos imaginamos". Con esa afirmación, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha defendido la nueva comparación que ofrece el Área de Turismo entre enclaves de la provincia y otros puntos destacados de atractivo a nivel mundial.

Se trata de la tercera edición de la campaña 'Provincia de Segovia. Un mundo entero por descubrir', que se ha presentado este martes en el jardín del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

Cuatro nuevos entornos de la provincia, que se ponen al nivel de otros cuatro ámbitos del planeta.

Así, se plantea que el Palacio de La Granja puede tutear el de Versalles; que Ayllón se codea con La Provenza; que el Valle del Pirón no tiene nada que envidiar a Cantabria; y que la Sierra de Guadarrama deja estampas invernales al nivel de Laponia.

De Vicente ha insistido en que, los casi 7.000 kilómetros cuadrados que comprende el territorio segoviano no dejan de "sorprender y emocionar" con su "riqueza natural, patrimonial y cultural que atesora cada rincón de nuestra tierra".

Como ejemplo, "los inviernos blancos, en el silencio de la nieve y esa imagen de postal que tantas veces regala" la Sierra de Guadarrama.

Y, pasando del blanco al verde, con los cañones, la naturaleza salvaje y el agua que reúne el Valle del río Pirón -con Covatillas, Torreiglesias y Losana de Pirón-, a pesar de que, enumerando esos elementos, la mente se traslade a zonas más al norte del país.

Residencia de verano de monarcas

El atractivo del tercer ejemplo es incontestable, puesto que el Palacio Real de La Granja suma a su majestuosidad de edificación, salas y equipamiento como residencia de verano y recreo de los monarcas españoles desde la entrada de la dinastía borbónica.

Los Jardines con sus fuentes monumentales y los juegos de agua que no dejan de sorprender a quienes los conocen, ni de deleitar a los que ya los han disfrutado.

Y es que, como ha señalado De Vicente, "no es casualidad que los monarcas eligieran este enclave entre todos los posibles".

Y, finalmente, la villa ayllonesa se ha presentado como un lugar detenido en el tiempo: balcones floridos, calles empedradas y "una belleza que invita a pasear sin prisa", como ha afirmado el presidente, para dar paso a la equiparación entre Ayllón y la comarca provenzana.

Cuatro ejemplos entre los múltiples rincones segovianos "diversos, auténticos" y que ofrecen posibilidades a lo largo de todo el año. Cuatro destinos que se unen a las de las dos entregas anteriores de esta campaña.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha relatado que cualquiera de estos ejemplos es "ideal para un turismo familiar, activo, de pareja o de amigos", ofreciendo experiencias únicas al visitante.

Entre los objetivos, ha fijado el de "promover un turismo sostenible", así como fortalecer la identidad local. En definitiva, "poner la provincia de Segovia en la retina de los viajeros", según Figueredo.