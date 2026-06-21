La cerveza artesana conquista Prádena en la penúltima parada de Amor a primera birra, que ya encara su gran final en Riaza

La Plaza Mayor de Prádena ha acogido este sábado la celebración de una nueva parada de la tercera edición de Amor a primera birra, con Alimentos de Segovia.

Esta iniciativa, impulsada por la Diputación de Segovia a través de su marca agroalimentaria, sigue consolidándose como una de las herramientas más potentes para dinamizar los municipios rurales y proyectar el trabajo de los productores de proximidad.

Durante toda la tarde y la noche, cientos de vecinos y visitantes llenaron el corazón del municipio para disfrutar de una fórmula que ya es seña de identidad de la ruta: cerveza artesana de calidad, despensa local y música en directo.

En esta ocasión, las firmas cerveceras Marijave, Casuar y 90 Varas compartieron el protagonismo ferial con los reconocidos productos de Quesos Moncedillo, ofreciendo catas y venta directa de algunas de las referencias más destacadas del sector agroalimentario segoviano.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por la respuesta del público, remarcando que “Prádena ha vuelto a demostrar que nuestros pueblos son capaces de convertirse en escenarios perfectos para iniciativas que combinan promoción económica, ocio y puesta en valor de nuestros productos locales”.

La jornada estuvo amenizada en su vertiente musical por el ritmo del grupo Rumbaterapia y, posteriormente, por la sesión de DJ Danny, que prolongó la animación hasta la medianoche en una Plaza Mayor abarrotada donde también se sortearon tres lotes de productos de la marca provincial.

Broche de oro en Riaza

Tras el éxito cosechado en Prádena, la ruta entra de lleno en su recta final y se prepara para su último capítulo.

Riaza acogerá el cierre definitivo de esta tercera edición el próximo sábado 27 de junio, trasladando la infraestructura de la feria al Parque El Rasero.

El evento de clausura se desarrollará en horario de 19:00 a 00:00 horas y contará con un despliegue aún mayor de productores.

En el apartado cervecero se darán cita Sanfrutos, 90 Varas, Casuar y Marijave, mientras que la propuesta gastronómica se ampliará con la participación de Quesos Moncedillo, el Restaurante La Pizarrera y Bendito Nanno.

La última noche de la ruta estará ambientada por el directo del grupo En Petit Comité (de 20:30 a 22:00 horas) y el cierre festivo de DJ Jaco.

Al igual que en las citas previas, los asistentes podrán adquirir el vaso oficial de cristal de la feria por 1,50 euros y participar en el sorteo de otros tres lotes exclusivos de Alimentos de Segovia, poniendo fin a una campaña que, en palabras de la diputada, demuestra que “la cerveza artesana se ha convertido en una magnífica embajadora de nuestra provincia”.