El plan de 300.000 euros para reformar los colegios rurales de Segovia en municipios con menos de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación de Segovia durante su visita a Sacramenia

La Diputación de Segovia y la Consejería de Educación han firmado un convenio de colaboración para las anualidades 2026 y 2027 que permitirá movilizar 300.000 euros destinados a la reparación, conservación y mejora de los colegios de Educación Infantil y Primaria en el medio rural.

Esta medida, aprobada por el Pleno provincial el pasado 18 de junio, beneficiará directamente a los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y a sus entidades locales menores.

El acuerdo responde a las dificultades presupuestarias de los ayuntamientos de la provincia para costear el mantenimiento de centros escolares que, en muchos casos, se ubican en edificios antiguos y cuentan con un número reducido de unidades.

La financiación del programa se articulará a tres bandas: la Junta de Castilla y León aportará 120.000 euros, la Diputación de Segovia otros 120.000 euros y los consistorios beneficiarios sumarán un mínimo de 60.000 euros, asumiendo al menos el 20 por ciento del coste de cada obra y las tasas municipales derivadas.

La Diputación de Segovia será la encargada de lanzar la convocatoria para que los ayuntamientos puedan solicitar las ayudas.

Asimismo, el texto del convenio contempla la creación de una comisión paritaria de seguimiento para vigilar la correcta ejecución de los proyectos.

Esta línea de subvenciones forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 de la institución provincial, aprobado en enero del año pasado.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha puesto en valor el acuerdo como un ejemplo de cooperación institucional para el sostenimiento de los servicios esenciales en el territorio.

En esa línea, ha remarcado que “la existencia de centros docentes en las mejores condiciones, como uno de los acicates para que las personas que lo deseen puedan desarrollar su vida en nuestros pueblos".