De pueblo y con orgullo: Segovia reivindica la diversidad sin complejos y con un camaleón

La Diputación adelanta la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ sacando pecho por la diversidad en sus pueblos

La Diputación de Segovia ha celebrado este lunes el acto central con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora el próximo 28 de junio.

El encuentro ha reunido en el Patio de Columnas a representantes institucionales y agentes sociales de toda la provincia.

Bajo el lema 'En la provincia de Segovia somos diversidad: de pueblo y con orgullo', el espacio se ha llenado un año más de los colores del arcoíris.

Como novedad, la institución ha incorporado a su imagen un camaleón inspirado en la campaña de 2025 y en el cuento 'Leo el camaleón', que pretende convertirse en un símbolo de futuras acciones relacionadas con la igualdad y la diversidad.

Durante el acto se dio lectura al manifiesto institucional por parte de la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, junto a los portavoces de los grupos representados en la corporación, excepto VOX.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, defendió una institución "camaleónica y de pueblo", comprometida con la lucha contra las injusticias, la intolerancia y las desigualdades. Además, subrayó la importancia de valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la libertad y la responsabilidad social.

De Vicente aseguró que la Diputación trabaja por estos principios desde todas sus áreas y servicios, especialmente a través del Área de Asuntos Sociales y de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad.

También afirmó que "el odio no es bienvenido en esta provincia" y que las discriminaciones no tendrán cabida en las políticas de la institución.

El acto concluyó con la entrega del reconocimiento arcoíris a Comisiones Obreras por su compromiso con los derechos de las personas LGTBI+.

La distinción reconoce especialmente la creación en 2025 de la Secretaría de Políticas LGTBIQA+ y las acciones impulsadas para combatir la discriminación laboral, las agresiones y los discursos de odio.

El galardón fue recogido por Margarita Robles, integrante de la Secretaría de la Mujer de Segovia y de la Secretaría de Negociación Colectiva de Segovia, y por Laura Mayo, responsable de Políticas LGTBIQA+ de CC.OO. Castilla y León.

La jornada incluyó además la celebración de la asamblea ordinaria del Consejo Provincial de Igualdad.

En ella se repasó la actividad desarrollada durante los últimos seis meses por la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad y se compartieron las iniciativas promovidas por las entidades representadas en el órgano.

Durante la reunión también se puso en valor el reconocimiento concedido a Comisiones Obreras y el otorgado recientemente a las religiosas Adoratrices por su proyecto Betania, premiado en los galardones de la Diputación.

Por otro lado, la responsable de la Unidad de Igualdad, Virginia Gómez, destacó la buena acogida de las subvenciones destinadas a la lucha contra la violencia de género y a la promoción de la igualdad de oportunidades. Dotadas con 60.000 euros, las ayudas han recibido este año 96 solicitudes, una cifra superior a la registrada en la convocatoria anterior.

Estas iniciativas permitirán desarrollar actividades como obras de teatro, conciertos infantiles, eventos deportivos, talleres formativos y espacios pedagógicos destinados a fomentar la igualdad, el buen trato y el empoderamiento de las mujeres en los municipios de la provincia.