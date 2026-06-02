Vox acusa al alcalde de Segovia de ceder la antigua cárcel de la ciudad para un homenaje a miembros de ETA

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, junto al concejal Alfonso Ceballos-Escalera, en el Salón de Plenos del Consistorio

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia ha acusado este lunes al alcalde de la ciudad, el popular José Mazarías, de ceder la antigua cárcel de la ciudad para "un homenaje a miembros de ETA".

El partido de Santiago Abascal ha exigido "responsabilidades políticas" a Mazarías por permitir "un enaltecimiento del terrorismo y un blanqueamiento de los terroristas" con un evento conmemorativo de la Fuga de Segovia de 1976.

La Fuga de Segovia tuvo lugar el 5 de abril de 1976, cuando un total de 29 presos políticos escaparon de la antigua cárcel de Segovia a través de un túnel de 800 metros excavado durante meses que conectaba con el colector de alcantarillado.

De ellos, 24 eran militantes de ETA, y cinco eran catalanes y de otros grupos como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), el Front d'Alliberament de Catalunya (FAC), el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), el Partido Comunista de España (PCE) o la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

Vox ha exigido al equipo de Gobierno municipal del Partido Popular durante el pleno ordinario del mes de mayo "responsabilidades políticas" por la cesión de la antigua cárcel de Segovia para la celebración del "mal llamado acto cultural conmemorativo".

El concejal de Vox Alfonso Ceballos-Escalera ha preguntado si el equipo de Gobierno está "de acuerdo" en que un espacio municipal que, a su juicio, "solo debería honrar la memoria de las víctimas del terrorismo", se ceda "para homenajear a miembros de la banda terrorista vasca y comunista ETA".

Desde Vox también han cuestionado si el Gobierno municipal considera "moralmente aceptable glorificar la autodenominada 'resistencia antifranquista'’" a través de personas que "siguieron asesinando a sus conciudadanos durante décadas en democracia".

"Legitima a los terroristas"

Ceballos-Escalera ha pedido explicaciones al Ejecutivo local sobre si conocía previamente el contenido detallado del evento, el programa de las jornadas, así como "el carácter ideológico" del acto.

En este sentido, ha interpelado directamente: "¿Por qué el equipo de gobierno ha autorizado en sus locales un acto público durante el cual se ha llevado a cabo un enaltecimiento del terrorismo y un blanqueamiento de los terroristas?".

Vox también ha querido conocer si el Ayuntamiento va a permitir que en espacios públicos municipales "se legitime la versión de los terroristas que justifican el asesinato de guardias civiles, policías nacionales, militares, empresarios y ciudadanos inocentes".

Del mismo modo, los de Abascal han planteado si el equipo de Gobierno del PP considera que, con esta cesión "está dando la espalda a las víctimas del terrorismo y a sus familias, muchas de ellas con fuertes vínculos en Segovia y en Castilla y León".

"Un lamentable acto pseudocultural"

Vox ha solicitado al equipo de Gobierno que garantice que "nunca jamás un edificio municipal de Segovia se ceda y sirva para homenajear a terroristas o para blanquear su trayectoria criminal".

Además, ha pedido que se facilite a los grupos municipales acceso "a las grabaciones íntegras de cuanto se dijo durante el acto", al que han calificado como "un lamentable acto pseudocultural de blanqueamiento de terroristas".

Finalmente, Vox ha exigido "disculpas públicas" al equipo de Gobierno y al concejal de Cultura, "responsable de autorizar la cesión del espacio".

"Por permitir la celebración de« un acto de enaltecimiento del terrorismo y de blanqueamiento de los terroristas en un edificio municipal propiedad de todos los segovianos", ha zanjado el partido.