Vox califica a la Argentina de Milei como “referente de libertad” y de ejemplo de retorno a la prosperidad

El portavoz de Vox a las Cortes, Carlos Pollán y el embajador argentino Wenceslao Bunge Sarabia.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, junto a otros dirigentes del partido, mantuvo este viernes un encuentro en Valladolid con el embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia.

No ha sido la única, el diplomático también fue recibido por el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su tour por Valladolid.

Según informaron fuentes parlamentarias de Vox, la reunión con Pollán fue “cordial” y “agradable” y permitió abordar la situación política y económica de Argentina, así como la de España y Castilla y León.

Ambas partes exploraron la posibilidad de abrir “futuras” vías de cooperación institucional y económica entre la comunidad autónoma y el país sudamericano.

Uno de los mensajes más destacados del encuentro llegó por parte de Carlos Pollán, quien subrayó el valor estratégico de la relación bilateral.

Y lo hizo destacando “la colaboración con quienes se han convertido ya en un referente de la libertad y han devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad será fundamental en el futuro”, en alusión al actual rumbo político del país.

La visita del embajador argentino incluyó también un encuentro institucional con Alfonso Fernández Mañueco en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, en Valladolid, donde el jefe del Ejecutivo autonómico calificó la reunión como “un honor”.

Mañueco destacó además que Argentina es una “tierra hermana, unida por historia, raíces y futuro” con Castilla y León, subrayando los lazos históricos entre ambos territorios.

El presidente en funciones defendió igualmente que la comunidad “siempre mira con cariño a sus paisanos en el exterior, especialmente en Argentina”, en referencia a la importante comunidad de origen castellano y leonés asentada en el país sudamericano.

Unas relaciones Vox y Argentina que se refuerzan tras las relaciones entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente argentino, Javier Milei, quienes han compartido presencia en distintos foros y actos internacionales en los últimos tiempos.