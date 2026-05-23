Agresión en el Real Sitio de San Ildefonso: herido un hombre tras ser apuñalado en el cuello en plena calle
La víctima ha sido trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.
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Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras ser apuñalado en el cuello en una agresión en la noche de este viernes en el municipio segoviano del Real Sitio de San Ildefonso.
La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de la agresión a un hombre en la calle Puertas Nuevas de la localidad segoviana.
Los alertantes han indicado que la víctima había resultado herida en el cuello con un pinchazo de arma blanca, un cuchillo.
El centro de emergencias del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y el equipo médico del centro de salud.
El personal sanitario ha atendido al hombre, que ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.