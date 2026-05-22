Agresión en León: herido en el pecho y las manos tras ser apuñalado con arma blanca

Patrulla de la Policía Nacional en imagen de archivo.

Un varón ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en el pecho y las manos en León, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 01:16 horas de la madrugada de este viernes, 22 de mayo, en la Avenida Mariano Andrés, 142.

El Cuerpo Nacional de Policía dio el aviso para solicitar asistencia para el varón agredido que presentaba una hemorragia, desconociendo más datos y dirigiéndose con sus patrullas al lugar.

La central del 112 dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Posteriormente, la Policía Local informaba de que se trataba de una agresión con un arma blanca en el pecho y las manos.

El varón herido ha sido trasladado en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital sin conocerse, por el momento, la edad de dicha persona.