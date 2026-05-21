Juicio contra bandas latinas en Valladolid: piden 39 años de cárcel para tres Trinitarios tras una brutal agresión a un DDP

La Audiencia de Valladolid va a celebrar este jueves, 28 de mayo, juicio contra tres miembros de los Trinitarios acusados de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y de otro presunto de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa contra un miembro de los Dominican Don’t Play. Fiscalía pide 39 años de cárcel para ellos, 13 para cada uno.

El escrito de la Fiscalía señala que, sobre las 23:31 horas del 22 de febrero de 2025, tres personas, todos ellos miembros activos del grupo juvenil Dominican Don’t Play, transitaban por la calle López Gómez de Valladolid en dirección a la Plaza de la Universidad.

Allí habían quedado con otros dos compañeros de dicho grupo con el fin de trasladarse a un establecimiento situado en la calle Paraíso de esta ciudad. Dos de ellos iban por la acera de la izquierda (Y. y L.F.) mientras que J.G. lo hacía por la acera derecha.

Cuando al llegar a la intersección de dicha calle con la calle Santuario salieron a su encuentro los tres procesados: J.Y.C.L., J.C.O.L, y M.Y.G.V., en compañía de una chica no identificada. Miembros activos, todos ellos y como señala la Fiscalía, del grupo juvenil Trinitarios, enemigos acérrimos de los Dominican Don’t Play.

Los Trinitarios, de tácito y común acuerdo comenzaron a gritar expresiones del tipo “patria”, “popote” y similares, que utilizan los miembros de dicho grupo antes de iniciar una agresión, a la vez que se aproximaban a ellos.

El procesado J.Y.C.L. introducía la mano entre su ropa como si tuviera un arma blanca, lo que motivó que los Dominican Don’t Play comenzaran a correr para alejarse de la zona ante el presentimiento y temor de sufrir una agresión con arma blanca.

Y. (Dominican Don’t Play), que era el que iba más adelantado del grupo, se aproximó a ellos para ver qué pasaba, momento en el que el procesado J.Y.C.L., en actitud intimidante, le dijo “saca todo lo que lleves, échalo al suelo y da un paso atrás”, sin que Y. actuara conforme a lo que se le solicitaba, ante lo que los otros dos procesados metieron sus manos entre la ropa, en ademán de sacar algún arma.

J.Y.C.L. le reiteró a Y. “Ah que no vas a sacar nada”, y se aproximó a él de manera intimidatoria, ante lo que Y. le apartó de un empujón.

En ese momento, según la Fiscalía, fue cuando los tres procesados esgrimieron sendas armas blancas, cuchillos de cocina de unos 7-9 centímetros de hoja, lo que provocó que Y. saliera corriendo en huida cruzando la calle López Gómez y siendo golpeado levemente por un vehículo que pasaba y cayó al suelo.

Fue momento en el que los procesados, cuando todavía estaba en el suelo, “movidos por el ánimo de quitarle la vida y sin importarles lo que pudiera pasar, comenzaron a darle patadas y puñetazos hasta que J.Y.C.L. le dio puñaladas en la espalda (hemitórax izquierdo posterior) y abandonaron el lugar precipitadamente.

Los procesados, como se ha indicado anteriormente, eran miembros activos del Grupo Juvenil Trinitarios, grupo estructurado de forma jerárquica y con estabilidad temporal, con reparto de tareas entre sus miembros y dirigidos a la comisión de hechos delictivos, normalmente contra la libertad e integridad de las personas al objeto de controlar el territorio como propio.

Como consecuencia de los hechos, el miembro de los Dominican Don’t Play herido tuvo que ser tratado y precisó para la completa sanidad de sus lesiones de 30 días, de los cuales cuatro son de perjuicio grave y los 26 restantes de moderado.

La petición de penas

Los acusados son todos mayores de edad y carecen de antecedentes penales, habiendo estado en prisión preventiva por la presente causa.

J.Y.C.L. desde el 2 de marzo de 2025 hasta el 11 de abril del mismo año. J.C.O.L. el día 2 de marzo de 2025 hasta el 3 del mismo mes y año y M.Y.G.V. desde el 2 de marzo de 2025 hasta el 8 de abril de 2025.

Los hechos narrados son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro presunto de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Los procesados J.Y.C.L., J.C.O.L. y M.Y.G.V. son presuntos autores de los delitos mencionados según la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal apunta que procede imponer a cada uno de los procesados la pena de 11 años de prisión por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, con la accesoria de inhabilitación absoluta, y la de dos años de prisión por el presunto delito de robo con intimidación en grado de tentativa, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio durante dicho tiempo. Los procesados serán condenados en costas, añade la Fiscalía.

En total 13 años de prisión para cada uno de ellos que en su conjunto suman penas de 39 años.

La Fiscalía pide también que se indemnice al agredido de forma conjunta y solidariamente a partes iguales por los tres acusados con una cantidad de 2.860 euros.