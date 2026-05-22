Nueva agresión con arma blanca en Valladolid: herido el dueño de un establecimiento

El dueño de un establecimiento ubicado a la altura del número 81 de la calle Arca Real de Valladolid sufrió esta tarde heridas por arma blanca durante el forcejeo con un ladrón que quiso asaltar su negocio.

Según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Nacional, el herido, que fue evacuado al hospital Río Hortega, sufre cortes en una mano y un pinchazo en un muslo.

Aunque todavía no se han producido detenciones, el CNP ha puesto en marcha una investigación y un dispositivo para localizar al agresor.

La víctima presentaba heridas en una mano y en la cadera. Se trata de una nueva agresión con arma blanca, que se suma a la vivida el pasado fin de semana en Las Moreras.

Según informó el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso se produjo alrededor de las 18.30 horas, momento en el que una llamada alertó de la agresión.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Policía Nacional, la Policía Local de Valladolid y a los servicios sanitarios de Sacyl, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Una vez allí, los sanitarios atendieron al herido antes de proceder a su traslado en UVI móvil al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de la agresión ni sobre el estado del herido.