De Vicente pone en valor las "infraestructuras sociales" en las exposiciones de las Aulas de Manualidades de la Diputación

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su visita a una de las exposiciones de las Aulas de Manualidades, en el municipio segoviano de Carrascal del Río, este miércoles

Las Aulas de Manualidades de la Diputación de Segovia han continuado este martes inaugurando sus exposiciones de final de curso, reuniendo a los participantes y monitores de cerca de medio centenar de municipios.

Estos han mostrado en Valle de Tabladillo, Carrascal del Río y Bernuy de Porreros sus trabajos creados a lo largo de los últimos ocho meses.

En la apertura oficial de estas muestras ha estado, una vez más el presidente de la Diputación y titular de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, quien ha puesto en valor las "infraestructuras sociales" de la provincia.

El presidente de la Institución Provincial ha estado acompañado por Ricardo San Ignacio, Gabriel Pérez y Adolfo Santamaría, alcaldes de estas localidades, además de por otros diputados provinciales y regidores de estas zonas.

Y no ha dudado en agradecer la participación de centenares de personas, curso tras curso, en estos programas comunitarios propuestos desde la Diputación de Segovia.

De Vicente, asimismo, ha querido subrayar la importancia de la creación y la conservación de "infraestructuras sociales, y no solo de infraestructuras urbanas", en los pueblos.

Estas, a su juicio, permiten a sus habitantes establecer lazos comunitarios y mantener la actividad durante los meses más complicados del invierno.

Por su parte, los alcaldes han querido secundar estas palabras, manifestando que "este tipo de iniciativas son maravillosas y dan vida a los pueblos, tan necesaria en algunos meses del año".

"Son experiencias, compañerismo y vida", ha incidido Gabriel Pérez, afirmando también que sus participantes son, además, "auténticos artistas".

Algo que ha quedado demostrado con las creaciones expuestas, en las que, un año más ha habido sorpresas con nuevos trabajos, como un baúl realizado de forma íntegra con cartón o varios muebles restaurados con delicadeza y buen gusto.