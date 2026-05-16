Más de mil vecinos de sesenta municipios de Segovia exponen su talento en las Aulas de Manualidades

La llegada del mes de mayo marca el inicio de una de las citas culturales y sociales más arraigadas en la provincia de Segovia: la apertura de las exposiciones de las Aulas de Manualidades de la Diputación.

Este programa comunitario, impulsado por el Área de Asuntos Sociales, reúne este año las creaciones de más de mil personas que han trabajado durante todo el curso en casi sesenta municipios.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, quien mantiene las competencias de Asuntos Sociales, es el encargado de inaugurar estas muestras repartidas por ocho localidades del territorio.

Para De Vicente, estas exposiciones son la "vía idónea para mostrar el talento y la dedicación" de los participantes, destacando especialmente el papel de las aulas como "espacios de socialización" esenciales para la vida en los pueblos durante los meses de invierno.

El calendario de inauguraciones arranca el lunes 18 de mayo en Riaza, El Cubillo y Turégano.

En estos puntos, los visitantes podrán admirar una amplia variedad de disciplinas que van desde la pintura y la costura hasta la decoración.

Según ha subrayado el presidente, la perseverancia y la guía de las monitoras permiten que "las manos demuestren mayor destreza que la presumida inicialmente", logrando resultados artísticos que sorprenden año tras año.

Una de las señas de identidad de esta edición es el protagonismo del reciclaje. Los asistentes pueden comprobar cómo materiales y enseres antiguos cobran una "utilidad insospechada" gracias a la creatividad de los alumnos.

Tras las aperturas iniciales, el martes 19 de mayo las muestras llegarán a Valle de Tabladillo, Carrascal del Río y Bernuy de Porreros, concluyendo el periplo de inauguraciones el miércoles 20 de mayo en Pinarejos, Santa María la Real de Nieva y Monterrubio.

Este programa, respaldado tanto por las monitoras como por los profesionales de los Centros Agrupados de Acción Social (CEAAS), se consolida como una herramienta fundamental para generar actividad y compartir experiencias en el entorno rural segoviano.