La feria sin gluten de Alimentos de Segovia reúne a productores y familias en una jornada inclusiva en La Faisanera

El Campo de Golf La Faisanera ha acogido hoy la celebración de la I Feria Sin Gluten de Alimentos de Segovia, una iniciativa pionera impulsada por la Diputación provincial.

Esta cita, que se enmarca dentro de la programación de la Caravana de Alimentos de Segovia, ha logrado reunir a cientos de visitantes en una jornada que ha combinado la promoción de los productos locales con la divulgación sobre la celiaquía y la importancia de la inclusión alimentaria.

Tras su primera parada en Sangarcía, la Caravana ha recalado en este emblemático espacio con la participación de dieciséis socios de la marca agroalimentaria provincial.

Los productores han mostrado la versatilidad de la despensa segoviana, exponiendo desde vinos y quesos hasta embutidos, miel, dulces y panes, todos ellos con el denominador común de ser aptos para el consumo de personas celíacas.

Durante la inauguración, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Magdalena Rodríguez, ha elogiado la capacidad de innovación de los productores locales, destacando que su compromiso permite ofrecer una oferta moderna, diversa y, sobre todo, accesible para todos los consumidores.

La jornada ha contado con el respaldo técnico y formativo de la Asociación Segovia Sin Gluten.

Sus representantes han desarrollado una labor fundamental de asesoramiento, resolviendo dudas tanto a profesionales como a familias sobre la contaminación cruzada y la seguridad en la elaboración de alimentos.

Esta colaboración institucional y asociativa ha sido clave para garantizar que la feria no solo fuera un punto de venta, sino también un espacio de concienciación social.

El programa de actividades ha dinamizado la mañana con propuestas para todos los públicos.

Uno de los grandes atractivos ha sido la degustación de fresas y frutos rojos ofrecida por muMU Berries, de la empresa El Pinar, que agotó todas sus plazas disponibles en una sesión que unió la cata de producto con explicaciones sobre sostenibilidad e investigación agraria.

Asimismo, el entretenimiento familiar llegó de la mano de Raquel Rubio y su cuentacuentos El sombrero de la memoria, que llenó de música y fantasía el recinto.

Con el cierre de las puertas a las 15:00 horas, la organización ha calificado con un balance muy positivo esta primera edición.