Una oportunidad de oro en La Granja: nueve puestos en el renovado mercado que aspira a ser el alma del municipio

El mercado municipal, recientemente remodelado, se ubica en un enclave privilegiado en pleno centro de La Granja, y cuenta ahora con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso decidido para revitalizar este espacio, convirtiéndolo en un punto de referencia para vecinos y visitantes.

La licitación contempla la adjudicación de un total de nueve puestos, distribuidos en puestos individuales y puestos dobles, lo que permitirá la implantación tanto de actividades tradicionales como de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas.

Canon de 240 euros

En concreto, los puestos individuales tendrán un canon de 240 euros mensuales, mientras que los puestos dobles tendrán un canon de 480 euros mensuales, a los que habrá que añadir los gastos derivados del funcionamiento de cada actividad.

Esta estructura de precios busca facilitar el acceso a pequeños emprendedores y operadores económicos, fomentando la concurrencia y ofreciendo una oportunidad real para iniciar o consolidar proyectos empresariales en un entorno estratégico del municipio.

Con esta iniciativa, además, se refuerzan las distintas líneas de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para seguir avanzando de forma positiva en el tránsito de visitantes y vecinos por el casco urbano.

Se contribuirá así a una mayor actividad social y cultural, ya de por sí muy significativa en el municipio, y se ampliarán las posibilidades de implantación de negocios locales vinculados al comercio y la hostelería.

Un auténtico centro social

Más allá de su función comercial, el Ayuntamiento apuesta por que el mercado municipal se consolide como un verdadero espacio de encuentro.

El objetivo es que evolucione hacia un centro social, cultural y de ocio, capaz de generar sinergias entre los distintos negocios y de contribuir al dinamismo del municipio en su conjunto.

Los nuevos puestos en el mercado municipal del Real Sitio de San Ildefonso

En este sentido, se considera especialmente relevante fomentar espacios de convivencia intergeneracional, donde vecinos y visitantes de distintas edades puedan relacionarse, compartir experiencias y participar de manera activa en la vida social y cultural.

Este tipo de entornos favorecen una convivencia enriquecedora, cohesionan la comunidad y aportan valor añadido tanto desde el punto de vista social como económico.

El proyecto contempla la puesta en marcha de puestos tradicionales, junto a nuevas iniciativas vinculadas a la restauración y la gastronomía, con el fin de convertir el mercado en un referente de la economía local y en un foco de atracción de actividad.

Un proyecto compartido

La iniciativa pública se concibe como un proyecto compartido entre el Ayuntamiento y los futuros adjudicatarios, que serán parte activa en la construcción de este nuevo modelo de mercado.

Se pretende así que el edificio no solo albergue actividad económica, sino que se convierta en un espacio vivo, generador de actividad social, cultural y comunitaria.

El proceso de adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades, y valorando especialmente aspectos sociales, innovadores y de apoyo al emprendimiento en los proyectos presentados.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo económico local, la creación de empleo, el apoyo al emprendimiento y la puesta en valor de los espacios públicos como motores de cohesión social y dinamización urbana.