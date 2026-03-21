Día histórico en La Granja, que inicia su nueva tradición: más de 5.000 geranios hacen florecer al pueblo por primavera

En La Granja de San Ildefonso (Real Sitio de San Ildefonso, Segovia) ha nacido una nueva tradición. Desde este año, 5.000 geranios harán florecer cada primavera a la localidad a través de un proyecto que tiene vocación de continuidad y crecimiento.

Casi 200 personas han participado este sábado, 21 de marzo, en la presentación de este proyecto que se ha denominado 'La Granja en Flor' y que pretende decorar cada año con miles de geranios ocho espacios emblemáticos del pueblo.

La iniciativa reúne a asociaciones, colectivos, comercios y vecinos, en colaboración con el Ayuntamiento, para celebrar la llegada de la primavera.

Las casi dos centenares de personas que han acudido al acto de presentación en La Farm Studio han recibido 200 geranios numerados de edición limitada, como símbolo del nacimiento de esta nueva tradición.

El instante culminante ha llegado cuando los participantes alzaron sus plantas en un gesto colectivo que ha marcado el inicio de 'La Granja en Flor'.

El acto, además, ha contado con la intervención del alcalde, Samuel Alonso, que ha destacado el valor del proyecto como una iniciativa compartida que pretende reforzar la identidad de La Granja de San Ildefonso y su vínculo con el paisaje.

Durante la presentación se han mostrado los espacios del casco histórico que formarán parte de esta primera edición, además de una recreación visual de cuál será el resultado tras su transformación floral.

La cita sirvió también para presentar el libro 'Filosíntesis. Espiritualidad y filosofía desde el jardín', de la mano de Santiago Beruete, a quien se conoce como 'el filósofo verde', junto a una conversación con Sonia Tercero Ramiro, directora y productora de Jardines con Historia de TVE.

Desarrollo de la primera edición

La primera edición de 'La Granja en Flor' supondrá la colocación durante toda la primavera de más de 5.000 geranios en el municipio.

Las intervenciones serán en ocho espacios emblemáticos del casco histórico, que podrán ser apadrinados por asociaciones y colectivos sociales, que se encargarán de su plantación, mantenimiento y cuidado.

De forma paralela, los comercios se sumarán al proyecto decorando sus fachadas, sumando así a la imagen conjunta del pueblo en flor.

La plantación será progresiva durante la primera semana de mayo, incorporándose cada día uno de los espacios y haciendo que la transformación del municipio sea gradual.

El programa también contemplará actividades paralelas y un acto de clausura el 30 de mayo, cuando se reconocerá la labor de colectivos, asociaciones y el conjunto de la ciudadanía.

El objetivo es que La Granja permanezca cuidada y florida durante toda la primavera y el verano, consolidando así una imagen compartida del pueblo.

En futuras ediciones se prevé que se pueda ampliar la participación a los vecinos, fomentando la decoración de balcones e incrementando la presencia de la flor en el pueblo.

'La Granja en Flor' ha sido definida como el "inicio de una tradición colectiva".