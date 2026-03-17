La Granja en Flor quiere convertir la primavera en una tradición: miles de geranios en ocho espacios emblemáticos

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso presentará oficialmente el próximo 21 de marzo el proyecto La Granja en Flor, una iniciativa ciudadana que busca transformar el municipio en un referente floral cada primavera.

El proyecto, que une a asociaciones, comercios, colectivos y vecinos, se presentará en un acto fundacional a través de la decoración con miles de geranios en ocho espacios emblemáticos del municipio, que serán dados a conocer en el acto.

Inspirada en prestigiosos modelos europeos como Villes et Villages Fleuris o Pelargonium for Europe, esta propuesta nace con el objetivo de consolidar la primavera como una cita ineludible en el calendario del Real Sitio.

Cartel de la presentación

El evento de presentación, que tendrá lugar en La Farm Studio a partir de las 11:00 horas, contará con la presencia del reconocido escritor y filósofo Santiago Beruete, apodado el "filósofo verde", que presentará su nuevo libro titulado Filosíntesis: Espiritualidad y filosofía desde el jardín.

Consistirá en una conversación con Sonia Tercero Ramiro, directora del programa de TVE Jardines con Historia, para profundizar en la conexión entre la naturaleza y la filosofía.

La jornada, presidida por el alcalde Samuel Alonso Llorente, incluirá una proyección audiovisual de los espacios participantes y un acto simbólico fundacional y se repartirán 200 geranios numerados.

El encuentro concluirá con un vino español, marcando el inicio de una festividad que aspira a llenar de color y vida cada rincón de La Granja de San Ildefonso durante la temporada primaveral.