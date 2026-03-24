Cuéllar recupera el tradicional encierro de San Miguel en sus fiestas de 2026: este es el elenco ganadero completo

Un encierro de las fiestas de Cuéllar en su edición de septiembre de 2025 Nacho Valverde ICAL

El Ayuntamiento de Cuéllar ha presentado el elenco ganadero de los encierros y la feria taurina de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario 2026, en un acto encabezado por el alcalde de la localidad, Carlos Fraile.

La presentación, que tuvo lugar tras la celebración del Consejo Sectorial de Fiestas del lunes, incluye las ganaderías que protagonizarán los tradicionales encierros cuellaranos, considerados los más antiguos de España y declarados de Interés Turístico Internacional.

Como principal novedad, se recupera el encierro de San Miguel, que se celebrará el sábado 26 de septiembre, tras el respaldo unánime del Consejo y la demanda social existente.

El cartel ganadero de 2026 estará compuesto por cinco ganaderías para los encierros principales: Saltillo abrirá el ciclo el domingo 30 de agosto y Partido de Resina lo hará el lunes 31 de agosto.

El martes 1 de septiembre será el turno de la ganadería portuguesa Rosa Rodríguez; el miércoles 2 de septiembre participará Beteta; y el jueves 3 de septiembre cerrará Aurelio Hernando.

Además, para el encierro de San Miguel se contará con la ganadería segoviana Flor de la Canela, ubicada en Corral de Ayllón, en una apuesta clara por el apoyo al sector taurino de la provincia de Segovia.

Elenco ganadero de los encierros de las fiestas de Cuéllar

El alcalde destacó que se trata de un elenco ganadero “de primer nivel”, con presencia de hierros que han participado en ferias de gran relevancia como San Isidro.

Esto refuerza el carácter “torista” de la feria cuellarana y que cuenta con colectivos tanto locales como foráneos que valoran positivamente la apuesta por ganaderías toristas y variedad de encastes.

Asimismo, subrayó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para mantener un equilibrio entre calidad y coste, situándose la adquisición de reses a precios muy competitivos pese a ser un Ayuntamiento.

En este sentido, Fraile explicó que el coste global de la adquisición del ganado ronda los 142.000 euros, destacando la dificultad creciente para la contratación de reses destinadas a festejos populares, debido a la escasez de ganado bravo disponible.

Y señaló que los ganaderos prefieren destinar sus reses a los festejos mayores y si se destinan a los populares se ven encarecidos.

Por otro lado, el programa de San Miguel incluirá también encierro de promoción en las jornadas del viernes y domingo, así como capeas y la celebración de una novillada sin picadores en la jornada del sábado con las reses que correrán el encierro matutino.

También se está estudiando la organización de este festejo buscando la colaboración con las escuelas taurinas para dar oportunidades a jóvenes novilleros.

Finalmente, el alcalde señaló que la configuración del elenco ganadero responde tanto a criterios objetivos (premios y buen encabestramiento) como a un importante consenso alcanzado en el Consejo Sectorial de Fiestas.

Todo ello poniendo en valor la participación de colectivos y aficionados en la toma de decisiones. Con esta presentación, Cuéllar avanza en la preparación de sus fiestas.