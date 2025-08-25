Cuéllar se coloca el pañuelo rojo para disfrutar de la magia de los encierros más antiguos de España: “Es una fiesta total”

Cuéllar ya ultima los preparativos para sus fiestas grandes, donde la tradición y la emoción de los encierros vuelven a ser protagonistas. El alcalde, Carlos Fraile, hace balance de la programación y ha subrayado la importancia de estas celebraciones, que desde hace siglos marcan el pulso de la villa segoviana.

Y así, con el ambiente festivo ya encendido, la localidad segoviana se prepara para volver a convertirse en el epicentro de unas fiestas que renacen cada año y que se celebrarán del 29 de agosto al 4 de septiembre.

“Este año hemos preparado un programa con más de medio centenar de actividades, en el que, por supuesto, destacan los tradicionales encierros, los más antiguos de España y declarados de Interés Turístico Internacional”, explica Fraile a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Los encierros de Cuéllar son algo más que una tradición. Están considerados los más antiguos de España, con registros que se remontan al año 1215, cuando se prohibía a los clérigos asistir al «juego de toros», dando indicios claros de su arraigo popular.

“Son un reclamo que atrae a visitantes de toda la geografía nacional e internacional y, al mismo tiempo, un legado que debemos preservar con la máxima responsabilidad”.

Encierros de Cuéllar con imágenes del pasado Ayto. de Cuéllar

El valor cultural de los encierros ha sido reconocido progresivamente: fiesta de interés turístico (1977), autonómico (1994), espectáculo taurino tradicional (2003), interés turístico nacional (2008) y, finalmente, internacional en 2018, situando los encierros de Cuéllar al nivel de otros emblemáticos eventos taurinos

“Las ganaderías que vienen a Cuéllar son de primera línea, las mismas que se lidian en las grandes ferias de nuestro país”, destaca Fraile. “Eso nos diferencia de otros encierros, y además esas reses posteriormente se torean en la feria taurina de la localidad”.

El alcalde también quiere poner en valor el espíritu que rodea a las fiestas. “En los días previos, muchos hijos de Cuéllar regresan al pueblo y eso se nota. Cuéllar se convierte en una fiesta total. Es tradición, cultura, turismo y, al mismo tiempo, un motor económico que genera actividad en el municipio”.

Fraile reconoce la mezcla de orgullo y nervios que se vive cada mañana de encierro: “Es una hora y media en la que la responsabilidad y también el miedo están presentes. Lo más importante para mí es que no haya incidentes que afecten a las personas”.

No obstante, confiesa su momento favorito de las fiestas: “El sábado del 30 de agosto, a las 19:30 horas, en el pregón. La Plaza Mayor se llena, no cabe un alfiler, y todo el pueblo se reúne para dar el pistoletazo de salida a la fiesta. Ese instante, con el pregón y la jota del Apolechas, es mágico”.

De pinares a callejuelas

La magia de los encierros no está solo en la historia, sino en el recorrido, cargado de energía y simbolismo. A las 8:00 h, seis toros bravos y diez cabestros parten desde los corrales junto al río Cega, escoltados por 220 caballistas que guían la manada por los pinares durante cinco kilómetros

Al llegar al casco urbano, al filo de las 9:30 h, comienza la parte más ardiente: 1,5 km de encierro por las calles hasta la plaza de toros, con escenarios como la calle de las Parras y la Cuesta de San Francisco. En la Plaza Mayor tiene lugar la Probadilla, donde jóvenes intrépidos se enfrentan al novillo con cortes y saltos

Lo que empezó como un ritual de traslado de ganado ha crecido hasta convertirse en un acontecimiento cultural, turístico y emotivo. Las peñas animan el ambiente con bailes, música y tradiciones que envuelven el recorrido urbano.

Los visitantes no solo corren, también descubren el esplendor mudéjar, el castillo y la muralla de Cuéllar, convirtiéndose en embajadores encantados de la villa.

Este año, el pregonero será el profesor e historiador Juan Carlos Llorente, dulzainero de corazón y voz narrativa de la ciudad, quien promete un pregón emotivo que honre raíces y encierros por igual

Cuéllar se despierta y extiende su alfombra de pinares salpicada de nervios y sol. El aire, fresco y expectante, transporta los ecos de siglos.

El rojo pañuelo ya ondea mientras los caballistas se preparan para disfrutar de unos encierros que laten con más fuerza en unas calles que huelen a historia.

Un programa para todos los públicos

Además de los encierros, el programa festivo está repleto de citas para todos los públicos. “Yo no me perdería las actividades que organizan las peñas y pandas, que son esenciales para complementar la programación municipal”, señala el alcalde.

Entre las más destacadas cita los bailes de rueda, el chateo del jamón, el descenso de San Pedro, las tradicionales sopas de ajo, así como las propuestas nocturnas con orquestas, conciertos, DJs y teatro para los más pequeños.

Dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento, junto a la Subdelegación del Gobierno, ha cerrado un dispositivo integral que protege la fiesta sin despojársela de su espíritu. En la reciente Junta Local de Seguridad, presidida por la subdelegada Marian Rueda y el alcalde Fraile, se detallaron los operativos previstos durante los encierros (29 de agosto al 4 de septiembre).

Participan la Guardia Civil (unidades de Información, Seguridad Ciudadana, Tráfico, SEPRONA y Escuadrón de Caballería), Policía Local y Protección Civil (casi 30 efectivos), además del equipo municipal.

La SG-205 permanecerá cerrada desde las 7:50 h durante el paso del ganado. Se exhorta a acudir con antelación.

Imagen del tercer encierro de Cuéllar Nacho Valverde ICAL

Se prohíbe circular con vehículos motorizados en los márgenes del recorrido, salvo autorizaciones

La autorización de los caballistas es personal e intransferible; se harán controles estrictos. Tanto corredores como jinetes deben seguir las indicaciones de la organización y fuerzas de seguridad

Se advierte de no subir a árboles, respetar propiedades privadas y evitar zonas no habilitadas, así como no fumar en la etapa campestre por riesgo de incendio.

Se habilitarán puntos violetas frente a comportamientos sexistas: intervienen Guardia Civil y Ayuntamiento con recursos de la Subdelegación