Primero de los encierros de las fiestas de la Virgen del Rosario de Cuéllar

Primero de los encierros de las fiestas de la Virgen del Rosario de Cuéllar Nacho Valverde

Segovia

Tensión y buenas carreras en el primer encierro de las fiestas de Cuéllar

Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindan un bonito espectáculo.

Más noticias: Cuéllar se coloca el pañuelo rojo para disfrutar de la magia de los encierros más antiguos de España: “Es una fiesta total”

Publicada

El primer encierro de las Fiestas de Cuéllar no defraudó y generó tensión y buenas carreras entre los cabalistas y los corredores a pie.

Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles brindaron un bonito espectáculo con carreras y recortes que hicieron las delicias del público.

La jornada arrancó a la hora prevista y sin incidencias, si bien los morlacos respondieron rápidamente, a pesar de que los bueyes se asomaron adelantados a los toros, en los Corrales del Cega, y la puesta en escena del encierro fue limpia, los toros salieron muy fuertes.

Vecinos y visitantes esperan el inicio del primer encierro de las fiestas de Cuéllar

Vecinos y visitantes esperan el inicio del primer encierro de las fiestas de Cuéllar Nacho Valverde Ical

Más tarde, la manada se disgregó y dos de los seis astados quedaron descolgados.