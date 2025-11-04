Cuéllar, epicentro del séptimo arte con su Semana Internacional de Cine: programa completo

Espectadores en una sala de cine Shutterstock

La ciudad de Cuéllar acogerá del 14 al 22 de noviembre la segunda edición de la Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC), un evento que transformará la localidad en un auténtico escenario cinematográfico durante nueve días consecutivos.

Esta iniciativa, de carácter privado, nace con la voluntad de acercar la cultura cinematográfica de calidad a un entorno rural que habitualmente queda fuera de los grandes circuitos culturales, además, de suponer un motor económico para Cuéllar y la comarca.

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar se consolida como un referente cultural en el ámbito rural, demostrando que el cine de calidad puede y debe llegar a todos los rincones.

La II SICC tiene como objetivo principal ofrecer a Cuéllar y su comarca una programación cinematográfica variada y de alta calidad, dinamizando la vida cultural local, atrayendo nuevos públicos y generando espacios de encuentro en torno al séptimo arte.

"Se trata de una acción privada que apuesta por democratizar el acceso a la cultura", señalan los organizadores.

Nueva edición

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar se presenta este año con numerosas novedades, como la ampliación del alcance a capitales de provincia, mayor red de establecimientos colaboradores, sección taurina con un documental sobre Andrés Roca Rey.

También, exposición Fundación Delibes durante toda la semana, talleres Universo Delibes impartidos por Fernando Cárdaba, ciclo de cine mexicano con la proyección de dos películas, secciones específicas: SICC Infantil y SICC Juvenil, extensión territorial a Montemayor de Pililla y concurso de cortometrajes con premios dotados económicamente.

Estas novedades se traducen en: proyecciones de ocho cortometrajes dentro del concurso de cortometrajes y 11 películas y ocho cortometrajes dentro de la sección oficial con presencia de directores que presentarán personalmente sus obras, talleres cinematográficos para todos los públicos.

Además de coloquios y charlas con profesionales del cine, profesores de humanidades y deportes, encuentros con cineastas y directores de patrimonio cultural, vermuts cinematográficos que fusionarán gastronomía y cultura, conciertos temáticos, platos de cine que recrearán la experiencia culinaria del séptimo arte y monólogos dramáticos interpretados por el autor de la obra.

Programa completo

Viernes 14 de noviembre - Inauguración

19:00-21:30 | Iglesia La Magdalena

Presentación de la SICC a cargo del director José María Velasco

Monólogo Dramático "ENTRE EL CIELO Y LA CALLE" sobre Caravaggio a cargo de Piermario Ticozzelli

Obsequio del libro de Piermario Ticozzelli a cada asistente

22:00 | Restaurante San Francisco

Catering para asistentes a la inauguración

23:30 | Destino Café y Copas

Concierto "Escenas Sonoras" de Miguel Fraile

Sábado 15 de noviembre

Inauguración de la exposición de Delibes en sala Alfonsa de la Torre (desde el día 15 hasta el día 22 de noviembre en horarios de tarde).

12:00-13:30 | Ciclo Cine México - Sala Alfonsa de la Torre

"TIEMPO DE LLUVIA" (2018) | Dirección: Itandehui Jansen | 89 min | Drama

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

"LAS CHICAS DE LA ESTACIÓN" (2024) | Dirección: Juana Macías | 115 min | Drama

Presentación y coloquio con la directora Juana Macías y actriz protagonista

Domingo 16 de noviembre

11:30-13:00 | Ciclo Cine México - Sala Alfonsa de la Torre

"A TRAVÉS DE TOLA" (2023) | Dirección: Casandra Casasola | 75 min | Documental

Sobre mujeres que mantienen vivos los recuerdos en un país de hombres ausentes

13:30-15:30 | Vermut de Cine

Orquestina de la Abuela Pina

Salida Plaza Mayor 13:30 con paradas en Plaza de los Coches y Calle Ávila

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

"MISTERIOSO ASESINATO EN LA MONTAÑA" | Dirección: Franck Dubosc | 109 min | Comedia, Thriller

Lunes 17 de noviembre

10:00-14:00 | SICC Infantil - Sala Alfonsa de la Torre

"FLOW" | Dirección: Gints Zilbalodis | 83 min | Animación, Aventuras

Película de animación destinada a los más pequeños.

Asistirán los alumnos de los colegios Santa Clara, La Villa y San Gil

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

"LA CHICA DE LA AGUJA" | Dirección: Magnus Von Horn | 122 min | Drama, Thriller

Martes 18 de noviembre

11:00-13:00 | Palacio Pedro I "El Cruel"

Universo Delibes: TALLER "Más allá de las novelas de Delibes: el cine"

Talleres impartidos por: Fernando Cárdaba

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

"UNA QUINTA PORTUGUESA" (2025) | Dirección: Avelina Prat | 114 min | Drama, Thriller

Miércoles 19 de noviembre

11:00-13:00 | Palacio Pedro I "El Cruel"

Universo Delibes: TALLER "Más allá de las novelas de Delibes: el cine"

Talleres impartidos por: Fernando Cárdaba

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00

"MARIPOSAS NEGRAS" (2024) | Dirección: David Baute | 115 min | Animación, Drama

Presentación y coloquio con Pepe Sánchez (director de animación y académico de las artes y ciencias cinematográficas)

Jueves 20 de noviembre

11:00-13:00 | SICC juvenil - Sala Alfonsa de la Torre

"LOS WILLIAMS" | Dirección: Raúl de la Fuente | 85 min | Documental

Proyección del cortometraje ganador del Festival VianaTur 2025:

"SOY AGUA" | Dirección: Roger Cusó | 6'20 min

Coloquio con profesores de humanidades y educación física

Acudirán los alumnos del IES Duque de Alburquerque

PASES: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

Concurso Cortometrajes MujerDoc

ELLE | Dirección: Liliane Mutti/Daniela Ramalho | Francia/2021

MUJER DE TIERRA | Dirección: Evelyn M. Muñoz | México/2021

PUZZLEAK | Dirección: Kote Camacho | España/2024

LA HISTORIA DE TODAS NOSOTRAS | Dirección: Itxaso Díaz | España/2023

RADICAL TENDERNESS | Dirección: Celia Galicia | México/2024

ALL I NEED IS A BALL | Dirección: Elena Molina | España/2019

GRANNY'S SEXUAL LIFE | Dirección: Urska Djukic | Eslovenia/2021

LA SERPIENTE DE SHELMECA | Dirección: Laura Bermúdez | Honduras/2023

Viernes 21 de noviembre

PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre

"LOS DOMINGOS" (2025) | Dirección: Alauda Ruiz de Azúa | 115 min | Drama, Familia

Estreno exclusivo en la provincia de Segovia

Sábado 22 de noviembre - Clausura

12:00-14:00 | Sección Taurina

"TARDES DE SOLEDAD" (2024) | Dirección: Albert Serra | 125 min | Documental, Toros

Retrato del torero Andrés Roca Rey

19:30-21:30 | CLAUSURA SICC - Sala Alfonsa de la Torre

Entrega de Premios del I Concurso de Cortometrajes SICC

Hispania Nostra: Reportaje sobre patrimonio de Cuéllar

Concierto de PEPE COLÁS: "Canciones lentas de una persona inquieta"

Acompañado de Carlos Hernanz al piano

23:00 | El Estival

Sesión especial de Bandas Sonoras con Armiña y DJ Tuan

Extensión SICC - Montemayor de Pililla

Sábado 29 de noviembre | Teatro Arenal

11:30: "Los Williams"

18:30: Proyección de los 8 cortometrajes del concurso SICC