Cuéllar, epicentro del séptimo arte con su Semana Internacional de Cine: programa completo
Del 14 al 22 de noviembre, la localidad segoviana disfrutará de proyecciones, talleres, encuentros con cineastas y actividades culturales.
La ciudad de Cuéllar acogerá del 14 al 22 de noviembre la segunda edición de la Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC), un evento que transformará la localidad en un auténtico escenario cinematográfico durante nueve días consecutivos.
Esta iniciativa, de carácter privado, nace con la voluntad de acercar la cultura cinematográfica de calidad a un entorno rural que habitualmente queda fuera de los grandes circuitos culturales, además, de suponer un motor económico para Cuéllar y la comarca.
La Semana Internacional de Cine de Cuéllar se consolida como un referente cultural en el ámbito rural, demostrando que el cine de calidad puede y debe llegar a todos los rincones.
La II SICC tiene como objetivo principal ofrecer a Cuéllar y su comarca una programación cinematográfica variada y de alta calidad, dinamizando la vida cultural local, atrayendo nuevos públicos y generando espacios de encuentro en torno al séptimo arte.
"Se trata de una acción privada que apuesta por democratizar el acceso a la cultura", señalan los organizadores.
Nueva edición
La Semana Internacional de Cine de Cuéllar se presenta este año con numerosas novedades, como la ampliación del alcance a capitales de provincia, mayor red de establecimientos colaboradores, sección taurina con un documental sobre Andrés Roca Rey.
También, exposición Fundación Delibes durante toda la semana, talleres Universo Delibes impartidos por Fernando Cárdaba, ciclo de cine mexicano con la proyección de dos películas, secciones específicas: SICC Infantil y SICC Juvenil, extensión territorial a Montemayor de Pililla y concurso de cortometrajes con premios dotados económicamente.
Estas novedades se traducen en: proyecciones de ocho cortometrajes dentro del concurso de cortometrajes y 11 películas y ocho cortometrajes dentro de la sección oficial con presencia de directores que presentarán personalmente sus obras, talleres cinematográficos para todos los públicos.
Además de coloquios y charlas con profesionales del cine, profesores de humanidades y deportes, encuentros con cineastas y directores de patrimonio cultural, vermuts cinematográficos que fusionarán gastronomía y cultura, conciertos temáticos, platos de cine que recrearán la experiencia culinaria del séptimo arte y monólogos dramáticos interpretados por el autor de la obra.
Programa completo
Viernes 14 de noviembre - Inauguración
19:00-21:30 | Iglesia La Magdalena
Presentación de la SICC a cargo del director José María Velasco
Monólogo Dramático "ENTRE EL CIELO Y LA CALLE" sobre Caravaggio a cargo de Piermario Ticozzelli
Obsequio del libro de Piermario Ticozzelli a cada asistente
22:00 | Restaurante San Francisco
Catering para asistentes a la inauguración
23:30 | Destino Café y Copas
Concierto "Escenas Sonoras" de Miguel Fraile
Sábado 15 de noviembre
Inauguración de la exposición de Delibes en sala Alfonsa de la Torre (desde el día 15 hasta el día 22 de noviembre en horarios de tarde).
12:00-13:30 | Ciclo Cine México - Sala Alfonsa de la Torre
"TIEMPO DE LLUVIA" (2018) | Dirección: Itandehui Jansen | 89 min | Drama
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
"LAS CHICAS DE LA ESTACIÓN" (2024) | Dirección: Juana Macías | 115 min | Drama
Presentación y coloquio con la directora Juana Macías y actriz protagonista
Domingo 16 de noviembre
11:30-13:00 | Ciclo Cine México - Sala Alfonsa de la Torre
"A TRAVÉS DE TOLA" (2023) | Dirección: Casandra Casasola | 75 min | Documental
Sobre mujeres que mantienen vivos los recuerdos en un país de hombres ausentes
13:30-15:30 | Vermut de Cine
Orquestina de la Abuela Pina
Salida Plaza Mayor 13:30 con paradas en Plaza de los Coches y Calle Ávila
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
"MISTERIOSO ASESINATO EN LA MONTAÑA" | Dirección: Franck Dubosc | 109 min | Comedia, Thriller
Lunes 17 de noviembre
10:00-14:00 | SICC Infantil - Sala Alfonsa de la Torre
"FLOW" | Dirección: Gints Zilbalodis | 83 min | Animación, Aventuras
Película de animación destinada a los más pequeños.
Asistirán los alumnos de los colegios Santa Clara, La Villa y San Gil
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
"LA CHICA DE LA AGUJA" | Dirección: Magnus Von Horn | 122 min | Drama, Thriller
Martes 18 de noviembre
11:00-13:00 | Palacio Pedro I "El Cruel"
Universo Delibes: TALLER "Más allá de las novelas de Delibes: el cine"
Talleres impartidos por: Fernando Cárdaba
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
"UNA QUINTA PORTUGUESA" (2025) | Dirección: Avelina Prat | 114 min | Drama, Thriller
Miércoles 19 de noviembre
11:00-13:00 | Palacio Pedro I "El Cruel"
Universo Delibes: TALLER "Más allá de las novelas de Delibes: el cine"
Talleres impartidos por: Fernando Cárdaba
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00
"MARIPOSAS NEGRAS" (2024) | Dirección: David Baute | 115 min | Animación, Drama
Presentación y coloquio con Pepe Sánchez (director de animación y académico de las artes y ciencias cinematográficas)
Jueves 20 de noviembre
11:00-13:00 | SICC juvenil - Sala Alfonsa de la Torre
"LOS WILLIAMS" | Dirección: Raúl de la Fuente | 85 min | Documental
Proyección del cortometraje ganador del Festival VianaTur 2025:
"SOY AGUA" | Dirección: Roger Cusó | 6'20 min
Coloquio con profesores de humanidades y educación física
Acudirán los alumnos del IES Duque de Alburquerque
PASES: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
Concurso Cortometrajes MujerDoc
ELLE | Dirección: Liliane Mutti/Daniela Ramalho | Francia/2021
MUJER DE TIERRA | Dirección: Evelyn M. Muñoz | México/2021
PUZZLEAK | Dirección: Kote Camacho | España/2024
LA HISTORIA DE TODAS NOSOTRAS | Dirección: Itxaso Díaz | España/2023
RADICAL TENDERNESS | Dirección: Celia Galicia | México/2024
ALL I NEED IS A BALL | Dirección: Elena Molina | España/2019
GRANNY'S SEXUAL LIFE | Dirección: Urska Djukic | Eslovenia/2021
LA SERPIENTE DE SHELMECA | Dirección: Laura Bermúdez | Honduras/2023
Viernes 21 de noviembre
PASES SECCIÓN OFICIAL: 17:30 y 21:00 - Sala Alfonsa de la Torre
"LOS DOMINGOS" (2025) | Dirección: Alauda Ruiz de Azúa | 115 min | Drama, Familia
Estreno exclusivo en la provincia de Segovia
Sábado 22 de noviembre - Clausura
12:00-14:00 | Sección Taurina
"TARDES DE SOLEDAD" (2024) | Dirección: Albert Serra | 125 min | Documental, Toros
Retrato del torero Andrés Roca Rey
19:30-21:30 | CLAUSURA SICC - Sala Alfonsa de la Torre
Entrega de Premios del I Concurso de Cortometrajes SICC
Hispania Nostra: Reportaje sobre patrimonio de Cuéllar
Concierto de PEPE COLÁS: "Canciones lentas de una persona inquieta"
Acompañado de Carlos Hernanz al piano
23:00 | El Estival
Sesión especial de Bandas Sonoras con Armiña y DJ Tuan
Extensión SICC - Montemayor de Pililla
Sábado 29 de noviembre | Teatro Arenal
11:30: "Los Williams"
18:30: Proyección de los 8 cortometrajes del concurso SICC