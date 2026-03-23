Persecución de película en Segovia: detenidos dos narcos con más de 1.000 pastillas tras embestir a la Guardia Civil

Las sustancias estupefacientes intervenidas por la Guardia Civil a los detenidos en la provincia de Segovia

La Guardia Civil ha detenido a dos traficantes de droga con más de 1.000 pastillas, casi dos kilos de metanfetamina y 600 dosis de LSD tras una persecución de película en la provincia de Segovia en la que huyeron en dirección contraria y embistieron a los agentes.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 34 y 28 años y residentes en Madrid y se les ha arrestado como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, un delito contra la seguridad vial y un delito de atentado a agente de la autoridad.

Cuando la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Segovia realizaba un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la AP-6, a la altura de Navas de San Antonio, se procedió a introducir en la zona de control a un vehículo marca Skoda, modelo Kamiq de alquiler.

En ese momento, los ocupantes, al advertir la presencia policial, arrojaron por la ventanilla un bolso que posteriormente se comprobó contenía diversas sustancias estupefacientes.

El hecho fue observado por componentes del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil que circulaba por el lugar y que accedió también al dispositivo.

Huida en sentido contrario

Acto seguido, el conductor inició maniobras evasivas extremadamente peligrosas, invirtiendo el sentido de la marcha e iniciando la huida en dirección contraria por citada AP 6, poniendo en grave riesgo la integridad de los guardias civiles y de los usuarios de la vía.

En su huida, el vehículo embistió a los agentes, golpeando a uno de ellos con el retrovisor y obligando a otros a apartarse para evitar ser arrollados.

El turismo abandonó el lugar a gran velocidad y recorrió varios tramos en sentido contrario, por lo que se procedió a establecer un dispositivo de seguimiento seguro, localizándose el vehículo poco después.

Sus dos ocupantes emprendieron la huida a pie campo a través, siendo finalmente interceptados y detenidos.

Más de 1.000 pastillas

El bolso arrojado inicialmente fue recuperado por los agentes y contenía diversas sustancias estupefacientes, entre ellas: 1.907 gramos de metanfetamina, 1.060 pastillas de metanfetamina, tres botes de metanfetamina líquida y 600 dosis de LSD.

Por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia se hicieron cargo de las diligencias concluyendo con la puesta a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 6 de Segovia, que decretó el ingreso en prisión de ambos detenidos.