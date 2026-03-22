Un motorista queda inconsciente sobre la carretera tras sufrir una caída en Las Navas del Marqués

Ambulancia y helicóptero de Sacyl en una imagen de archivo Luis Cotobal

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido grave tras caerse cuando circulaba por la carretera en Las Navas del Marqués (Ávila), quedando inconsciente sobre la calzada.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, los hechos han tenido lugar sobre las 13:28 horas, en el kilómetro 40 de la carretera CL-505.

Tras recibir la llamada de un alertante, la llamada se ha trasladado a la Policía Local de Las Navas del Marqués, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl.

Entre los recursos movilizados están un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y el personal de Atención Primaria del centro de salud de Las Navas del Marqués.