Detienen a un matrimonio y a su hijo en Valladolid por agredir y amenazar de muerte con un cuchillo a un vecino

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un matrimonio y a su hijo después de agredir y amenazar de muerte con un cuchillo a un vecino con el que discutieron por el uso del ascensor el pasado 4 de marzo.

Los tres arrestados están acusados de los presuntos delitos de amenazas graves, lesiones y daños. Todo ocurrió en la citada fecha, cuando la víctima salió de su domicilio con una bicicleta y coincidió en el ascensor con el matrimonio y su hijo.

En ese momento, se inició una discusión por el uso del ascensor, empezando los acusados a empujar a la víctima, que cayó al suelo y recibió varios golpes, según el comunicado remitido por la Policía Nacional.

Aunque no precisó asistencia inmediata, el hombre sufrió un traumatismo contuso en la rodilla izquierda.

Tras la agresión, uno de los vecinos entró a su vivienda y volvió portando un cuchillo, con el que llegó a amenazar de muerte al denunciante mientras manifestó expresiones intimidatorias y xenófobas.

Asimismo, provocó daños en la bicicleta del afectado, rompiendo una luz y afectando al sistema de cambio, que se ha valorado en 68 euros.

El denunciante trasladó a los agentes su temor ante la posibilidad de que materializaran las amenazas, dado que esta familia habría protagonizado incidentes previos con otros residentes del inmueble.

Por otro lado, el grupo investigador llevó a cabo diversas gestiones que permitieron la plena identificación de los tres supuestos implicados, sobre los que se estableció una búsqueda para su detención.

Durante las actuaciones, los agentes tuvieron conocimiento de su posible implicación en otro hecho delictivo que está siendo investigado por la Comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Parquesol.

No ha sido hasta este pasado 20 de marzo, a las 19:10 horas, cuando una patrulla uniformada localizó a los tres miembros en la calle La Transición.

Al comprobar que sobre ellos figuraba una reclamación policial del Grupo 3º de la Comisaría de Valladolid-Delicias, procedieron a su detención.

Los dos hombres, padre e hijo, están acusados de un presunto delito de amenazas graves, otro de lesiones y otro de daños, mientras que a la mujer se le imputa uno de amenazas graves.

Durante el cacheo, a uno de los hombres se le intervino una navaja de aproximadamente 15 centímetros de hoja. La mujer fue puesta en libertad tras prestar declaración, mientras que los hombres fueron puestos a disposición judicial que, finalmente, decretó igualmente su puesta en libertad con cargos.