Tres heridos, entre ellos dos policías, tras una colisión entre un coche patrulla y un taxi en Palencia

Lugar en el que se ha producido el accidente. Fotografía: Google Maps

Tres personas, entre ellos dos policías, han resultado heridas tras un accidente de tráfico en Palencia que se ha producido a las 00:36 horas de esta madrugada de lunes, 23 de marzo, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar en la calle Don Alonso París, en el cruce con la Avenida Santander cuando el 112 ha sido informado de una colisión entre un taxi y un vehículo patrulla de la Policía Local.

Se ha solicitado asistencia para tres personas heridas, entre ellas dos agentes de policía y se ha dado aviso a la propia Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Se ha enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. También se ha dado aviso a la Policía Nacional.

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Palencia.