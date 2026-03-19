Ayudas por 170.000 euros para impulsar el deporte en Segovia: el firme apoyo de la Diputación a clubes y entidades

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha desplegado 170.000 euros para impulsar el deporte en la provincia, con ayudas para deportistas, clubes y entidades.

El Boletín Oficial de la Provincia de Segovia ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a deportistas, aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación en la sesión celebrada el 10 de marzo.

Unas ayudas para deportistas federados de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, que hayan destacado por su participación y éxitos en competiciones oficiales de carácter internacional, nacional o autonómico durante los años 2024 y 2025.

Pueden ser beneficiarias las personas físicas que practiquen, en competición oficial y hasta la categoría absoluta, alguna modalidad deportiva individual o por parejas, que cuente con federación que la regule.

Deben haber nacido en el año 2012 o con anterioridad y son subvencionables los gastos corrientes derivados de la práctica deportiva entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, que hayan sido efectivamente pagados antes de que acabe ese plazo.

Se conceden 62 ayudas, por un importe total de 50.000 euros, según la consignación en el Presupuesto General de la Corporación para 2026.

Cinco de las ayudas serán de categoría Oro, con una dotación de 2.500 euros; diez serán de categoría Plata, con una cuantía de 1.000 euros; otras dieciséis serán de categoría Bronce, con 750; y las treinta y una restantes se encuadran en Promoción del Deporte, dotadas con 500 euros.

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde este 19 de marzo, mientras que el plazo para justificar la ayuda finalizará el 30 de septiembre.

Subvenciones a entidades deportivas

Por otro lado, el BOP ha publicado también el extracto de las bases de convocatoria de subvenciones a entidades deportivas para la organización de actividades de carácter deportivo.

Unas bases que también han sido aprobadas por la Junta de Gobierno el 10 de marzo y unas ayudas para la que existe una consignación presupuestaria de veinte mil euros.

Se podrán beneficiar tanto clubes, como asociaciones y otros, inscritos en el Registro de Entidades Deportivas desde hace al menos un año, radicadas en municipios segovianos de menos de 20.000 habitantes o que, aun siendo de la capital, tengan repercusión en la provincia.

Las solicitudes se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación, en un plazo de veinte días hábiles a partir de este 19 de marzo. El 30 de septiembre finalizará el plazo de justificación.

Otra de las publicaciones del BOP ha sido el extracto de las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades deportivas, para la participación en competiciones, con cargo a una partida de cien mil euros en el Presupuesto General de la Corporación de 2026.

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir los mismos requisitos que en el caso anterior, debiendo cumplimentar las solicitudes por la misma vía y con idénticos plazos.