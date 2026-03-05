Más de 300 personas celebran el 8M en Coca: testimonios inspiradores de lucha, empoderamiento y vida rural

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, con las participantes en el acto celebrado este jueves en el municipio segoviano de Coca

El auditorio Martín Frías de Coca ha reunido esta tarde a más de 300 personas, todas ellas participantes de los programas comunitarios de la Diputación de Segovia, que han querido asistir al encuentro 'Mujeres valientes', organizado desde el Ceaas de Cuéllar con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Con el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, entre el público, el acto ha servido para escuchar el testimonio de María Teresa Fuentetaja, María Garzón, Eva María Asegurado, Asunción Serrano y María José Gil Rincón, mujeres que, a lo largo de su vida, han afrontado diferentes retos personales y laborales que han querido compartir en sus intervenciones.

Las invitadas han abordado temas como el cambio del medio rural y su desarrollo en el ámbito comunitario, la evolución normativa en materia de violencia de género y su impacto en la sociedad, la proactividad de las mujeres en los proyectos comunitarios, la relevancia y el incremento de la implicación de los hombres en los mismos

También los inicios de la implantación de los servicios sociales, el cambio experimentado en la atención familiar y profesional en los centros residenciales, las dificultades que, a causa de su género, encuentran las mujeres en el emprendimiento o la conciliación.

Antes de que diese comienzo la mesa redonda, Miguel Ángel de Vicente ha querido dedicar unas palabras a los asistentes, agradeciéndoles su participación en los programas comunitarios que se proponen cada año desde el Área de Asuntos Sociales de la institución provincial, así como el hecho de que respaldasen la apuesta por ellos de la Diputación de Segovia en 2010, "cuando, ante la crisis, otros optaron por eliminarlos".

"Nosotros apostamos por incrementar su presupuesto para conseguir un amalgama social que después ha demostrado ser la auténtica fortaleza de nuestros pueblos", ha concluido De Vicente. El acto ha finalizado con la actuación del grupo Masamadre, que desde Trescasas trabaja por transmitir la herencia musical de los pueblos.