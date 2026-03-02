El presidente de la Diputación de Segovia compromete acciones para impulsar a los jóvenes emprendedores

Miguel Ángel de Vicente se reúne con directivos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, se ha comprometido este lunes a realizar diversas acciones en la provincia para impulsar el emprendimiento de los jóvenes, ya que entiende su labor como "una de las vías más certeras de avanzar en la generación de actividad en el medio rural".

Así lo ha trasladado tras mantener una reunión con los directivos de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Segovia, que han estado encabezados por su presidente, David San Ignacio. También ha estado presente la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

De esta manera, De Vicente ha resaltado las ideas de los jóvenes empresarios en la provincia, que cuentan con un planteamiento de acciones "de conocimiento, formación y cooperación".

En este contexto, ha subrayado que adquieren un papel relevante los Grupos de Acción Local "como agentes del y en el territorio, que permiten visibilizar y ayudar al emprendimiento en la provincia".

En esta línea, el presidente provincial ha querido renovar su apuesta y compromiso con los proyectos innovadores de los más jóvenes, ya que generan "dinamismo económico" que puede llevar igualmente aparejado "el establecimiento de población y el fomento de oportunidades y de empleo".