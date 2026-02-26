La Diputación de Segovia da luz verde a 7 millones de euros para 272 actuaciones en todos los municipios de la provincia

La Diputación de Segovia ha dado luz verde en su pleno ordinario de febrero al Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (PAIMP) de 2026, una iniciativa que movilizará cerca de 9,5 millones de euros en la provincia.

Este plan alcanzará a los 225 municipios y entidades locales del territorio, financiando un total de 272 actuaciones.

En esta convocatoria, la institución provincial aporta siete millones de euros, lo que supone un incremento de 400.000 euros respecto al año anterior, mientras que los ayuntamientos completan la inversión con algo menos de 2,5 millones de euros.

El acuerdo ha contado con los votos a favor del grupo popular y los diputados no adscritos, mientras que el resto de los grupos optaron por la abstención.

Durante el debate plenario, el reparto ha sido calificado mayoritariamente de "objetivo, serio, ecuánime, necesario y beneficioso para toda la provincia".

No obstante, el diputado socialista Máximo San Macario fue el más crítico, asegurando que “niegan la evidencia de que hay pueblos que no pueden soportar la cofinanciación”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, defendió la gestión del plan y puso en valor la eficiencia administrativa de la institución, que actualmente mantiene un periodo medio de pago a proveedores de seis días.

En el ámbito de las mociones, el pleno aprobó por amplia mayoría dos propuestas dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

La primera de ellas exige el mantenimiento y limpieza de arroyos en tramos no urbanos, mientras que la segunda insta al organismo regulador a adoptar medidas de seguridad en el pantano de Burgomillodo, incluyendo el control de las compuertas y la coordinación con los servicios de emergencia.

El equipo de Gobierno fue especialmente contundente al rechazar cualquier "blanqueo" de la actuación de la CHD, a la que acusaron de abandono de los pueblos y de falta de previsión ante posibles desastres naturales.

Cabe destacar que las dos mociones presentadas cuestionando la labor de la Confederación Hidrográfica del Duero en la provincia y en las que se han demandado nuevas medidas de limpieza y mantenimiento en los ríos, así como el cambio de proceder en la presa de Burgomillodo, han sido aprobadas con el voto a favor de todos los diputados y la abstención de Ana Peñalosa (IU).

Por otro lado, la sesión sirvió para rechazar otras propuestas de la oposición, como la candidatura de las Vaquillas del Carnaval para la Unesco, que el portavoz popular tildó de irresponsable por no contar aún con el respaldo social necesario, o la moción de Vox sobre las frecuencias de la alta velocidad ferroviaria, que no prosperó al no contar con apoyos suficientes.

El pleno también ratificó modificaciones en la plantilla de personal y las nuevas ordenanzas fiscales para los servicios de Ayuda a Domicilio y centros residenciales, en medio de un debate sobre la financiación autonómica y estatal de la dependencia.