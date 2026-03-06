La arqueóloga Lidia G. Merenciano (25), una Supersegoviana de lujo para celebrar el Día de la Mujer

Lidia G.Merenciano con su título de Supersegoviana que le ha otorgado la Diputación de Segovia. Fotografía: Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia, con el objetivo de dar relevancia a un nuevo Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, ha nombrado Supersegoviana a la arqueóloga Lidia G. Merenciano.

La joven tiene solo 25 años y es titulada en Antropología Física, además de la autora de la novela ‘Penélope’ y se ha erigido en los últimos tiempos como una de las grandes divulgadoras en redes sociales.

Todo con contenidos de carácter, tanto patrimonial como histórico, logrando captar la atención de las nuevas generaciones, algo en lo que se ha fijado la institución provincial para darle el título de Supersegoviana.

También para escoger el lema de su campaña ‘Cuando cambias la mirada… aparece la otra mitad de la Historia’.

La arqueología también desentierra silencios’. Así, en su intervención inicial, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, quien daba la bienvenida a Merenciano a “esta selecta lista de mujeres de la provincia que un día quisieron y pudieron; muchas veces mediante el esfuerzo y la lucha contra los enigmas y otras, casi todas, gracias al firme convencimiento y la confianza en sus capacidades”, confiaba también en que las distintas acciones programadas por la Diputación estos días contribuyan a “alcanzar la versión completa de la Historia”.

Esa que un día “logre olvidarse de los impertinentes" que, como explicaba el propio De Vicente al comienzo de sus palabras, encuentran “impertinente” celebrar el 8 de marzo.

Haciendo referencia al estereotipo de “hombre de las cavernas”, De Vicente también celebraba en su discurso y presumía de presidir una institución en la que “ni está, ni mucho menos se le espera” y en la que “la mirada, desde el Pleno hasta las mesas de trabajo de los despachos, parte de diferentes perspectivas; una Administración en la que la Historia de la provincia se construye de manera conjunta, desde la participación y la toma de decisiones de las personas implicadas, independientemente de si son mujeres o si son hombres”.

Por su parte, Lidia G. Merenciano agradecía durante el acto que la institución provincial hubiese pensado en ella para abanderar esta nueva campaña y reivindicaba el patrimonio de la provincia de Segovia y de Castilla y León, además de la importancia del estudio de las Humanidades.

También, el papel de la mujer, tanto en la ciencia, como en la perspectiva desde la que ha sido y debe ser abordada desde la ciencia. Y es que, para la nueva Supersegoviana, “es muy importante que ciencias como la arqueología tengan una base de género o, al menos, una perspectiva distinta para no seguir cometiendo errores, como por ejemplo el de determinar automáticamente, si encontramos armas, que se trataba de un gran hombre cazador porque no había otra posibilidad”.

Junto a la proyección de un pequeño vídeo con el que la Diputación daba a conocer a su nueva Supersegoviana y algunos de los argumentos que invitan a completar la manera de mirar a la Historia, se descubría también la ilustración que, siguiendo la línea del resto de Supersegovianas nombradas por la institución provincial, ha realizado la artista Celia Uve para la ocasión.

Compromiso con la igualdad desde las aulas

Como en años anteriores, el acto central de esta campaña conmemorativa del Día Internacional de la Mujer ha dado inicio con la lectura de un manifiesto por parte de los representantes de los grupos que forman parte de la corporación, a excepción de Vox, que no ha querido sumarse al escrito.

A través de este documento, la Diputación ha querido mostrar su compromiso a, entre otros puntos, “seguir cooperando con los centros educativos de nuestra provincia para el fomento de la igualdad y contra la violencia de género, para conseguir que nuestros niños y niñas sean ejemplo y soldados de la igualdad de género”

O “impulsar acciones orientadas a la mejora de la prevención, detección e intervención frente a la violencia machista, incluyendo sus nuevas manifestaciones en los espacios digitales, como la explotación sexual en línea, la difusión de discursos misóginos y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fines discriminatorios”.

Asimismo, por medio de este manifiesto, han trasladado su intención de “seguir visibilizando, valorando e incentivando las aportaciones de las mujeres de la comunidad rural, en su ámbito y fuera de éste”.