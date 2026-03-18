La ‘manosfera’ entre los jóvenes, la Diputación de Segovia alerta de su impacto

La Diputación analiza cómo los entornos digitales favorecen la aparición de nuevas formas de violencia machista en una nueva cápsula formativa del Consejo Provincial de Igualdad Cedida

La Diputación de Segovia, a través de su Consejo Provincial de Igualdad, ha celebrado la XIII cápsula formativa centrada en un desafío creciente: la violencia machista en el mundo digital.

Bajo el título 'La manosfera: violencia sexual machista en redes', la jornada ha puesto el foco en cómo los discursos de odio y la desigualdad se camuflan y expanden a través de la tecnología.

La sesión, impartida por la entidad social DIACONÍA-Desactiva la Trata, ha reunido a 50 profesionales de la provincia especializados en igualdad y violencia de género.

El objetivo principal ha sido dotar a estos agentes de herramientas para comprender las TRICO (Tecnologías de la Relación, la Información, la Comunicación y el Ocio) y su papel en la vida de los menores.

Durante la jornada se han abordado puntos clave sobre la denominada "manosfera":

Por ejemplo, la narrativas de odio es decir, el análisis de cómo ciertos contenidos digitales normalizan la desigualdad.

Las referentes digitales, en este caso se trata del papel de los influencers y creadores de contenido en la difusión de estereotipos.

Y cómo se captan audiencias jóvenes mediante videojuegos, aplicaciones y redes sociales.

"Es fundamental que los agentes sociales conozcan el entorno digital al que accede la infancia y la adolescencia para prevenir problemáticas con graves consecuencias", destacan desde la organización.

Compromiso contra la trata y la violencia

Esta iniciativa forma parte de la campaña institucional 'En la provincia de Segovia la igualdad es el único trato, ni violencias ni trata', lanzada originalmente con motivo del 25N.

Con este programa, la Diputación reafirma su compromiso de actualizar los protocolos de prevención frente a las nuevas realidades tecnológicas, garantizando que los profesionales estén preparados para identificar y combatir la violencia machista allí donde se produzca, ya sea en el plano físico o en el virtual.