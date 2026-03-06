Rajoy carga contra Vox: "La alternativa a Frankenstein no puede ser otro extremista que ni come ni deja comer"

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita Segovia con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy para participar en un encuentro con la Asociación de Directivas y Empresarias de Segovia (Adese), este viernes Rubén Cacho ICAL

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (2011-2018) ha cargado este viernes con dureza contra Vox, en plenas negociaciones con el PP en Extremadura y en la antesala de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, y ha asegurado que "la alternativa al Gobierno Frankenstein no puede ser otro extremista que ni come ni deja comer".

"No al extremismo, eso acaba dando lugar a que se genere inestabilidad en las instituciones y a que se estén celebrando elecciones cada mes y medio en nuestro país", ha denunciado, en un encuentro con la Asociación de Directivas y Empresarias de Segovia (Adese) acompañado por el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

Rajoy ha asegurado que en este momento, en Castilla y León y en el resto de España, el PP "se ha convertido en la única fuerza sensata y equilibrada que hay en el país" y ha hecho una reflexión sobre la política económica que, a su juicio, debe ir siempre dirigida a "mejorar la vida de la gente".

"La gente quiere tener un puesto de trabajo, un sueldo, aspira a que se lo suban, que el médico le atienda rápidamente y que la educación funcione. No se trata de hacer ideología y mucho menos como hacen algunos vamos a hacer pobres a los ricos cuando debieran hacer ricos a los pobres", ha señalado.

El expresidente ha asegurado que "la izquierda hace ideología" y ha advertido que "conviene estar en la realidad y saber cuáles son las verdaderas necesidades de la gente".

"El Estado no es buen empresario"

"Mejorar la vida de la gente no es tan fácil, la mejor política económica es la que crea empleo de calidad porque el empleo permite a la gente llevar adelante un proyecto de vida, porque el que trabaja paga sus impuestos y eso permite mejorar los servicios públicos y ayudar a las empresas y eso generará más progreso y riqueza para todos", ha subrayado, haciendo hincapié en que es la empresa "la que crea empleo".

"El objetivo es mejorar la vida de la gente, terminar con el debate perverso de vamos a hacer pobres a los ricos en vez de ricos a los pobres, menos ideología, hacer una política que cree empleo de calidad y ser conscientes de que el Estado no es buen empresario, no es esa su función, y que no está para suplantar a la gente. Está para generar condiciones y facilitar la tarea de la gente", ha afirmado.

Rajoy ha hecho hincapié en que "el Estado tiene la función de gestionar los servicios públicos y tiene la obligación de que los trenes salgan y lleguen a su hora". "Esto ocurría en su tiempo cuando gobernaban otros distintos a los de ahora", ha ironizado, asegurando que "el Estado también tiene la obligación de que no haya socavones en las carreteras".

"Eso es a lo que tiene que dedicarse y no a fastidiar a quienes están generando recursos. Hoy en nuestro país se habla de muchas cosas, demasiados disparates, lo que pasa es que el disparate del martes oculta el del lunes y a su vez el del martes será ocultado por el del miércoles y mientras tanto no cumple su función la administración central del Estado que es la de gobernar y hacer que los servicios públicos funcionen", ha advertido.

El Gobierno "no aprueba nada"

El exjefe del Ejecutivo ha recordado que "hay que controlar las cuentas públicas". "No se debe gastar lo que no se tiene, no endeudarse, no regular demasiado, sobran leyes y decretos, impuestos justos y equilibrados, cuidado con seguir subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social porque esto puede acabar siendo una bomba de relojería, cuidado con no controlar la inflación porque puede ser el peor de los impuestos y funciona solo", ha señalado.

Y ha afirmado que "hay que ayudar a las empresas" y que "la obligación de un Gobierno es transmitir seguridad, certidumbre, estabilidad, un marco que proporcione tranquilidad a los agentes sociales".

"Que haya presupuestos, que los gobiernos duren cuatro años, que se pueda gobernar porque el Gobierno no aprueba nada y lleva cuatro años sin aprobar un presupuesto. Cuando yo estudiaba si un parlamento no aprobaba los presupuestos eso llevaba inmediatamente a la disolución de las cámaras. No a este tipo de comportamientos y no al extremismo", ha insistido.

La "estabilidad" de Castilla y León

Rajoy ha asegurado que "se le debe exigir a un Gobierno la sensatez, no decir tonterías y no gritar demasiado" y ha contrapuesto la situación de España con la de la Comunidad.

"En Castilla y León las cosas se han hecho muy bien, se está creciendo más que la media española, es la segunda comunidad más dinámica, referentes en educación, en biomedicina o industria farmacéutica, se reducen los impuestos y se hace todo lo que se puede en favor de los empresarios y esto es muy importante", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que "hay estabilidad política con todos los problemas que ha tenido que superar Mañueco". "Por eso estoy yo aquí apoyando las candidaturas del PP y estoy de mil amores y estoy porque lo creo. El Gobierno de Castilla y León ha sido un referente de sensatez, certidumbre y buen sentido, algo que no abunda hoy", ha zanjado.