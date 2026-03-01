VÍDEO | Rescatados dos jóvenes senderistas atrapados por la nieve y el hielo en la provincia de Segovia

La Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este domingo a dos jóvenes senderistas que habían quedado bloqueados debido a la acumulación de nieve y placas de hielo en el Pico de Dos Hermanas, en la vertiente segoviana del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

El aviso ha sido gestionado por el Centro Operativo de Servicios (COS) de Segovia que, tras recibir la información del incidente a través del 112, activó de inmediato el protocolo de rescate en montaña y coordinó el dispositivo para garantizar una intervención rápida y segura.

Hasta el lugar se han desplazado especialistas del GREIM de la Guardia Civil con base en Navacerrada, quienes han localizado a los senderistas en una zona comprometida por el estado del terreno.

Los jóvenes han sido localizados atrapados en una zona rocosa de Los Claveles, donde han quedado bloqueados por el hielo y la niebla, no pudiendo avanzar debido a la fuerte pendiente y a la falta de material. Los especialistas de la Guardia Civil han accedido a ellos y han tenido que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad.

Los rescatados son una joven de 19 años, vecina de Madrid, y un joven de 20 años, vecino de Rivas-Vaciamadrid. Tras el operativo, han sido trasladados en perfecto estado de salud hasta el Puerto de Navacerrada donde de madrugada los ha recogido un familiar.