Garriga advierte que votar a Mañueco es "volver a soltar dinerito a los sindicatos": "Dice una cosa y hace la contraria"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este sábado en declaraciones ante los medios de comunicación en Segovia que votar al candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es "volver a soltar dinerito a los sindicatos" y ha asegurado que su partido "no ha venido a decir una cosa y hacer la contraria, sino a garantizar la seguridad, la prosperidad y el futuro" para la Comunidad.

Por ello, ha pedido que el próximo 15 de marzo los castellanos y leoneses "apuesten por el sentido común" y "respalden a Vox como única alternativa real frente al bipartidismo".

Garriga, que ha estado acompañado por el candidato de la formación a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que, tras recorrer distintos puntos de la región, ha constatado "un hartazgo generalizado con la clase política" y con "los políticos que han estado gobernando durante 40 años y no han cambiado absolutamente nada".

Según ha denunciado, tanto el PSOE desde el Gobierno de España como el Partido Popular en la Junta de Castilla y León "han agravado los problemas" y han condenado a los ciudadanos "a ser más pobres, a vivir más inseguros y a sentirse extranjeros en sus propios barrios".

El secretario general de Vox ha defendido que su formación "no ha venido a sentarse en los sillones ni a colocar a los amigos", sino a "señalar a los culpables del drama que sufren los españoles".

En este sentido, ha recordado que en la provincia de Segovia el coste de la vivienda ha aumentado más de un 16% en solo un año, "incluso más que en Madrid", y ha denunciado la "normalización de la okupación" con "edificios enteros ocupados por delincuentes ante el silencio y la complicidad de las administraciones".

Asimismo, ha trasladado el malestar de agricultores y ganaderos frente a "la burocracia, los impuestos y las mentiras climáticas", así como la situación de autónomos y familias que "cada día tienen más dificultades para llegar a final de mes mientras la administración les saquea con impuestos".

En relación con el sector primario, Garriga ha señalado directamente a PP y PSOE como "responsables" de las políticas europeas del Pacto Verde y la Agenda 2030, que "están perjudicando gravemente al campo".

"Si hoy los agricultores y ganaderos sufren es porque PP y PSOE impulsan en Bruselas medidas que afectan a Castilla y León", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que desde la Junta "se puede mitigar esa bota burocrática" y ha asegurado que Vox trabajará para “liberar al campo de las prohibiciones y majaderías climáticas".

Garriga también ha abordado la situación de los jóvenes en la comunidad, donde "uno de cada cuatro está en paro" y más de un 40% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. "Es posible garantizar la prosperidad y que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida donde les vieron nacer", ha afirmado, comprometiéndose a impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y el empleo.

Preguntado por futuras negociaciones, Garriga ha defendido que la campaña "está para hablar con claridad" y advertir de que "el Partido Popular dice una cosa en campaña y hace la contraria al día siguiente". Y ha recordado que, tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, en julio de 2024, Mañueco "volvió a financiar a los sindicatos y renunció a derogar la Ley de Memoria Histórica".

"Nosotros hemos demostrado coherencia y firmeza. Dijimos que no íbamos a contribuir al reparto de la inmigración ilegal por toda España y lo cumplimos", ha señalado, insistiendo en que "no todos los políticos son iguales" y que Vox está dispuesto a impulsar un "cambio total en las políticas" para Castilla y León y para el conjunto de España.

Por último, Garriga ha trasladado un mensaje de "confianza" a los castellanos y leoneses. "Estamos en un momento crucial. Frente a un Partido Socialista cercado por los escándalos y un Partido Popular desnortado, Vox representa la esperanza que el bipartidismo les ha robado durante tanto tiempo", ha zanjado.