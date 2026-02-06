Seis heridos, entre ellos un niño de 7 años, en una colisión entre dos vehículos en Segovia
Los Bomberos han tenido que excarcelar a una mujer, que se encontraba atrapada en uno de los turismos, y todas las víctimas han sido trasladadas en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia.
Seis personas, entre ellas un niño de 7 años, han resultado heridas en un accidente producido este viernes por la tarde en Segovia. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban sobre el accidente de dos vehículos en el kilómetro 1 de la CL-605, en Segovia.
Los alertantes comunicaban que se había producido una colisión frontal entre un todoterreno y un turismo y que había una mujer consciente y atrapada en el interior de uno de los vehículos. Además, informaban de que había más personas heridas, conscientes, y fuera de los vehículos, entre ellos un niño de 7 años
El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Segovia, a los Bomberos de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que han enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).
Los Bomberos se han encargado de excarcelar a una mujer herida y los servicios de emergencias en el lugar han atendido en total a seis personas que han sido trasladadas en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia.