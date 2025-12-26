La provincia de Segovia despide 2025 con deporte, música, cine y propuestas familiares en numerosos municipios

La provincia de Segovia afronta uno de los fines de semana más completos del calendario navideño, con una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y solidarias que se extienden por numerosos municipios del territorio. Magia, teatro, música coral, cine familiar y deporte popular configuran una propuesta diversa pensada para públicos de todas las edades.

La programación comienza este viernes con el despliegue del Festival Internacional de Magia, que llevará sus espectáculos a lo largo de la tarde por distintos puntos de la provincia. Desde primera hora, la magia llegará a Ayllón y Sanchonuño, continuará en Tabanera la Luenga y Cuéllar, y se prolongará ya entrada la tarde-noche en Sebúlcor, Bernardos y Veganzones, con funciones escalonadas en espacios culturales y municipales.

El teatro familiar también tiene su espacio en Cantimpalos, con la representación de ‘La niñera fantástica’, incluida en el programa Circuitos Escénicos de Castilla y León.

La jornada incorpora además varias propuestas solidarias. En La Granja de San Ildefonso, el salón de actos del Ayuntamiento acoge a media tarde la proyección de la película ‘Elio’, en una sesión de cine solidario a beneficio de la Asociación Miastenia de España, mientras que ya por la noche la Plaza de los Dolores será escenario de una convocatoria de caldo y vino solidarios, a favor de la asociación IQSEC2 (organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a familias afectadas por el gen IQSEC2).

En el ámbito deportivo, Fuentepelayo celebra el X Trofeo Provincial de Ajedrez, incluido en los Circuitos Deportivos Provinciales.

La música coral se suma a la jornada con varias actuaciones del ciclo ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’, que hoy recala en Martín Muñoz de las Posadas, Aldehuela del Codonal, Aldeanueva de la Serrezuela y Escalona del Prado, con conciertos en horario de tarde.

Un sábado deportivo

Este sábado la agenda continuará con propuestas para todos los públicos. Por la mañana, el deporte volverá a ser protagonista en La Granja de San Ildefonso, con una nueva jornada del torneo de fútbol Quintos 08. Por la tarde, el teatro llegará de nuevo a la localidad con la representación de ‘Amores difíciles’, en el Teatro Canónigos.

La música ocupará un lugar central gracias al ciclo ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’, con actuaciones en Pinaregrillo, Campo de Cuéllar, Trescasas, Bernardos, Bernuy de Porreros, Carbonero el Mayor y Corral de Ayllón.

El sábado incorpora además varias citas de carácter benéfico. Torrecaballeros acogerá el concierto solidario de Tutto Voce, con donativos destinados a AFA Segovia, mientras que El Espinar celebrará en su auditorio el concierto benéfico ‘Mira quién canta’, a partir de las ocho de la tarde. También el sábado, el Teatro Juan Bravo abrirá sus puertas al público familiar con la primera de las funciones de ‘La bella durmiente’, una propuesta escénica para todos los públicos.

Un domingo de cultura

El fin de semana se cerrará el domingo con una de las citas más participativas del calendario navideño: la VI San Silvestre Interpueblos, que unirá Arcones y Prádena mediante una caminata y una carrera popular que se celebrarán a mediodía. El teatro familiar volverá a escena en Cantalejo, con la obra ‘La gota aventurera’, mientras que el Festival Internacional de Magia continuará su programación en Corral de Ayllón.

La jornada dominical se completará con nuevas propuestas culturales: el Teatro Juan Bravo ofrecerá la segunda función de ‘La bella durmiente’; Riaza acogerá la proyección de la película ‘Sonic 3’, dentro de su programación navideña; El Espinar celebrará un Concierto de Navidad en la iglesia de San Eutropio; y el ciclo ‘Cantos para el Adviento y la Navidad’ cerrará el fin de semana con una actuación en Puebla de Pedraza.